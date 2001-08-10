Управляющие компании Южно-Сахалинска начали подавать предварительные заявки на ремонт дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице активно идет обследование дворовых территорий и формирование дефектных ведомостей по текущему ремонту на предстоящий сезон благоустройства. Осмотр проводят сотрудники департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации совместно с управляющими компаниями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По данным на 6 апреля, от управляющих компаний города поступили предварительные заявки на ремонт 198 дворовых территорий. На сегодняшний день проверено 59 дворов, зафиксировано более 5000 кв. метров дефектов. Полностью завершить обследование дворов в областной столице планируется в срок до 16 июня.

Сегодня сотрудники администрации, представители ЖЭУ-13 и партийцы осмотрели дворы у домов по ул. Больничной, 40, 40а.

- Мы обследовали дворы на выявление нарушений в асфальтобетонном покрытии. Также параллельно проверяем качество на тех территориях, где ремонт проводился в 2022 году. При выявлении дефектов УК сможет отработать с подрядной организацией восстановление по гарантии, - рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства департамента дорожного хозяйства Алексей Сапронов.

Средства на ямочный ремонт дворовых территорий для УК будут выделяться в форме субсидии. Отбор стартует 7 апреля.

- Наша управляющая компания принимает участие в этой программе с 2021 года. При помощи средств субсидии было отремонтировано 16 придомовых территорий. Совместно с представителями администрации выезды продолжаются, в этом году хотим привести в порядок больше территорий. Для этого мы готовим все документы для участия в отборе на субсидии. Такие ремонты необходимы, чтобы жители были довольны, - комментирует мастер ЖЭУ-13 Иван Червяков.

- В рамках обследования выявляем недостатки, берем на заметку дворы, которые требуют дополнительного внимания, вопрос берется на контроль - нужно налаживать атмосферу в округе, чтобы жителям было максимально комфортно. К работе в рамках инициативы губернатора Валерия Лимаренко подключились волонтеры, которые помогают обследовать территории, - рассказала депутат городской думы Южно-Сахалинска по округу №24 Мария Ульянова.

По поручению губернатора региона текущий ремонт дворов должен пройти в максимально сжатые сроки. Ход работ находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина.

В рамках данного мероприятия, инициированного главой региона, за период с 2021-2022 года в Южно-Сахалинске проведен ремонт на 771 дворовой территории общей площадью более 90 тыс. кв. метров.

К процессу формирования перечня также могут присоединиться неравнодушные граждане, которые переживают за благоустройство своего двора - для этого можно оставить обращение через портал "Сахалин-Онлайн" или обратиться в свою управляющую компанию.