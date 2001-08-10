Сахалинский специалист сферы ЖКХ прошел отбор на обучение по офлайн-программе Архитекторы.рф
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Объявлены имена ста участников пятого, юбилейного потока офлайн-программы Архитекторы.рф. В числе финалистов - начальник отдела развития компетенций по вопросам городской среды Дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Мазаряну, рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области.
Архитекторы.рф - это бесплатная лидерская офлайн-программа профессионального развития, сфокусированная на раскрытии потенциала российских специалистов в области архитектуры, градостроительства, государственного и муниципального управления.
Целью программы является развитие современных компетенций в вопросах создания комфортной городской среды. Обучение длится полгода и состоит из образовательных мероприятий различных форматов, включая лекции, дискуссии, воркшопы и коммуникативные тренинги, а также экспедиции по российским и зарубежным городам. Все они нацелены на расширение профессионального кругозора и формирование компетенций, необходимых современному архитектору для успешной работы в сфере городского развития.
- Обучение по данной программе позволит мне не только повысить свою квалификацию, но и взглянуть по-другому на архитектуру, познакомиться с инструментами эффективного воздействия на среду, обменяться опытом с представителями данного направления, - поделился Дмитрий Мазаряну.
Отметим, что специалисты сферы ЖКХ Сахалинской области регулярно повышают уровень своих компетенций. Ранее обучение по программе Архитекторы.рф успешно прошла руководитель регионального центра компетенций Виктория Доля.
В 2022 году региональные центры компетенций (РЦК), созданные в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", заработали во всех субъектах Российской Федерации. По информации специалистов Минстроя России, наблюдается четкая закономерность между эффективностью работы РЦК и качеством реализуемых в каждом регионе проектов благоустройства.
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