В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первая группа мобилизованных жителей области, участвующих в специальной военной операции, вернулась на отдых в островной регион, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Ранее, в ходе выступления перед Федеральным Собранием, проработать такую возможность Министерству обороны поручил Президент РФ Владимир Путин, отметив, что необходимость предоставления отпуска обусловлена тем, что служба в зоне СВО связана с "колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни".
Сахалинская область последовательно, начиная с ноября, прорабатывала такую возможность с федеральными ведомствами.
Так губернатор Валерий Лимаренко первым из руководителей субъектов Федерации поставил перед руководством Министерства обороны вопрос о необходимости отпусков для бойцов. По его мнению, воинам необходим отдых в кругу семьи и друзей. Это не только поднимет их боевой дух, но и будет справедливым по отношению к их близким, скучающим и переживающим за родных.
- Сейчас бойцы находятся в кругу семьи и друзей. Я поручил главам обязательно встретиться с нашими ребятами и выяснить, в каких вопросах их нужно поддержать, кому нужна медицинская поддержка, чьим семьям нужны дополнительные меры социальной поддержки, - сказал Валерий Лимаренко.
Власти островного региона последовательно отстаивают интересы сахалинских бойцов и членов их семей, считают в областном Комитете семей воинов Отечества.
- Губернатор сделал все возможное, чтобы наши земляки ездили в отпуска. Лично была свидетелем его беседы с командованием, в которой он добивался решения вопроса. И вот результат – сахалинцы едут домой, чтобы отдохнуть в мирной обстановке среди самых родных людей. И это далеко не всё. Поэтому мы очень благодарны ему за эту работу, - отметила председатель областного Комитета семей воинов Отечества Екатерина Шарафиева.
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