Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2023
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10:11, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на конкурс "Лучшее малое предприятие"

В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели Южно-Сахалинска, которые являются субъектами МСП.

Отметим, конкурс организован администрацией города и проводится в целях поощрения лучших субъектов предпринимательства. А также для популяризации положительного опыта ведения хозяйственной деятельности по номинациям:

- "Лучшее предприятие года";

-"Лучший предприниматель года";

-"Успешный старт";

-"Бизнес-леди";

- "Общественное признание" (по результатам интернет-голосования).

Добавим, заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 апреля. Для этого необходимо направить документы в отдел поддержки предпринимательства департамента экономического развития (ул. К. Маркса, 23, 1 этаж, каб. 2) в рабочие дни с 9.00 до 17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00). Информация о порядке и условиях участия в конкурсе, а также форма заявки и перечень документов размещены на официально сайте администрации города.

Справки по телефону 300-594 (доб. 5, 1).

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