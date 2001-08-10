В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на конкурс "Лучшее малое предприятие"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели Южно-Сахалинска, которые являются субъектами МСП.
Отметим, конкурс организован администрацией города и проводится в целях поощрения лучших субъектов предпринимательства. А также для популяризации положительного опыта ведения хозяйственной деятельности по номинациям:
- "Лучшее предприятие года";
-"Лучший предприниматель года";
-"Успешный старт";
-"Бизнес-леди";
- "Общественное признание" (по результатам интернет-голосования).
Добавим, заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 апреля. Для этого необходимо направить документы в отдел поддержки предпринимательства департамента экономического развития (ул. К. Маркса, 23, 1 этаж, каб. 2) в рабочие дни с 9.00 до 17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00). Информация о порядке и условиях участия в конкурсе, а также форма заявки и перечень документов размещены на официально сайте администрации города.
Справки по телефону 300-594 (доб. 5, 1).
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