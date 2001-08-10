Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2023
Сейчас 16:24
79,50|87,10|66,91
Несовершеннолетний сахалинец попал в аварию на мопеде
09:11, | Новости общества Сахалина и Курил

В администрацию Южно-Сахалинска продолжают искать замдиректора департамента дорожного хозяйства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска до 14 апреля продлен срок приема документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя директора департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ознакомиться с квалификационными требованиями и перечнем документов можно на официальном сайте мэрии в разделе «Прием на работу. Конкурсы».

Документы принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики). Справки по телефону 300-913 (доб. 5).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?