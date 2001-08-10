24 семьи из сахалинского села получили ключи от новых квартир
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для жителей Поронайского района возвели 12 современных одноэтажных домов. Ключи от новых квартир получили переселенцы из аварийного фонда. Квартиры предоставлены бесплатно в рамках соответствующей программы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– В нашем районе за последние 5 лет мы возвели 36 многоквартирных домов для целей переселения из аварийного жилья. Сегодня рад вручить ключи и вам, жителям села Гастелло. Подрядчик свои работы выполнил качественно, я сам ходил по квартирам – они мне очень понравились. Поздравляю вас, дорогие новосёлы, – обратился к новоселам и.о. мэра Поронайского городского округа Виталий Пенкин.
Все квартиры сданы «под ключ». В помещениях выполнили чистовую отделку, установили межкомнатные двери, водонагреватели, кухонные плиты и сантехнику. Жителям остается только перевезти мебель.
– У меня никогда не было такой шикарной квартиры. Я 46 лет прожила в старом доме. Здесь, конечно, всё есть для счастливой жизни. Все ново, все красиво, – поделилась эмоциями Людмила Берстнева.
В Поронайском районе продолжается программа переселения жителей из аварийных домов. В феврале новые квартиры получили жители административного центра – там сдали пятиэтажный дом на 30 квартир. В этом году планируется построить ещё три дома в Поронайске и девять в селе Майское.
– Почти каждую неделю вручаются ключи от новых квартир в разных районах нашей области. Наш регион является лидером по расселению граждан из аварийного фонда. Работу в данном направлении ведём уже в рамках новой программы. Не многие регионы могут озвучить такие результаты. Федеральный центр видит наши успехи, поэтому в прошлом году нам было одобрена поддержка в размере 11 миллиардов рублей, в этом году мы также претендуем на дополнительную поддержку – это более 6 миллиардов рублей. Все средства с участием регионального финансирования идут на покупку нового жилья, на выплату выкупной стоимости, – прокомментировал глава регионального министерства строительства Алексей Колеватых.
Напомним, в прошлом году новоселье отметили более 4 тысяч островитян. Большинство переехали в новые дома, нескольким десяткам муниципалитеты приобрели квартиры на вторичном рынке, 1240 сахалинцев и курильчан получили выкупную стоимость за свою аварийную квартиру.
С начала 2023 года в Сахалинской области жилищные условия улучшили 630 жителей. Всего в этом году планируется расселить 117,7 тысячи квадратных метров и предоставить новое жильё 5 тысячам островитян.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:47 31 Марта Более четырех тысяч телемедицинских консультаций провели сахалинские врачи с начала года
15:54 30 Марта Сахалинец попросил у таксиста телефон "позвонить" и перевел себе 18 тысяч рублей
09:56 31 Марта За информацию о хищении элементов опор объявлено вознаграждение
15:01 30 Марта Сахалинца будут судить за изготовление огнестрельного оружия
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
- 00:51 6 Марта Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?