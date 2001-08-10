Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2023
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17:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

24 семьи из сахалинского села получили ключи от новых квартир

24 семьи из сахалинского села получили ключи от новых квартир

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для жителей Поронайского района возвели 12 современных одноэтажных домов. Ключи от новых квартир получили переселенцы из аварийного фонда. Квартиры предоставлены бесплатно в рамках соответствующей программы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

 – В нашем районе за последние 5 лет мы возвели 36 многоквартирных домов для целей переселения из аварийного жилья. Сегодня рад вручить ключи и вам, жителям села Гастелло. Подрядчик свои работы выполнил качественно, я сам ходил по квартирам – они мне очень понравились. Поздравляю вас, дорогие новосёлы, – обратился к новоселам и.о. мэра Поронайского городского округа Виталий Пенкин.  

Все квартиры сданы «под ключ». В помещениях выполнили чистовую отделку, установили межкомнатные двери, водонагреватели, кухонные плиты и сантехнику. Жителям остается только перевезти мебель.

– У меня никогда не было такой шикарной квартиры. Я 46 лет прожила в старом доме. Здесь, конечно, всё есть для счастливой жизни. Все ново, все красиво, – поделилась эмоциями Людмила Берстнева.

В Поронайском районе продолжается программа переселения жителей из аварийных домов. В феврале новые квартиры получили жители административного центра – там сдали пятиэтажный дом на 30 квартир. В этом году планируется построить ещё три дома в Поронайске и девять в селе Майское.

– Почти каждую неделю вручаются ключи от новых квартир в разных районах нашей области. Наш регион является лидером по расселению граждан из аварийного фонда. Работу в данном направлении ведём уже в рамках новой программы. Не многие регионы могут озвучить такие результаты. Федеральный центр видит наши успехи, поэтому в прошлом году нам было одобрена поддержка в размере 11 миллиардов рублей, в этом году мы также претендуем на дополнительную поддержку – это более 6 миллиардов рублей. Все средства с участием регионального финансирования идут на покупку нового жилья, на выплату выкупной стоимости, – прокомментировал глава регионального министерства строительства Алексей Колеватых.

Напомним, в прошлом году новоселье отметили более 4 тысяч островитян. Большинство переехали в новые дома, нескольким десяткам муниципалитеты приобрели квартиры на вторичном рынке, 1240 сахалинцев и курильчан получили выкупную стоимость за свою аварийную квартиру.

С начала 2023 года в Сахалинской области жилищные условия улучшили 630 жителей. Всего в этом году планируется расселить 117,7 тысячи квадратных метров и предоставить новое жильё 5 тысячам островитян.

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