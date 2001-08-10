Птицефабрика "Островная" проведет выездную торговлю 6 и 7 апреля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Птицефабрика для удобства жителей сел и отдаленных районов Южно-Сахалинска организует выездную торговлю фирменной продукцией. Автолавка местного товаропроизводителя будет работать по следующему графику:
Четверг, 6 апреля:
- Ново-Александровск (около поликлиники № 6), с 10:00 до 13:30;
- Ново-Александровск (около Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства), с 14:30 до 16:00;
- ж/д больница (ул. Украинская, 10), с 10:00 до 12:30.
Пятница, 7 апреля:
- "Дом торговли" (пр. Мира, 106), с 10:00 до 15:00;
- Новая деревня (около магазина), с 10:00 до 12:00;
- Ключи (около дома культуры), с 12:30 до 14:30;
- Санаторное (около магазина), с 15:00 до 16:00.
Также птицефабрика информирует, что 7 апреля выездная торговля будет идти в с. Троицкое Анивского района около сельсовета с 10.00 до 15.00.
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