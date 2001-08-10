Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2023
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16:06, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Птицефабрика "Островная" проведет выездную торговлю 6 и 7 апреля

Птицефабрика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Птицефабрика для удобства жителей сел и отдаленных районов Южно-Сахалинска организует выездную торговлю фирменной продукцией. Автолавка местного товаропроизводителя будет работать по следующему графику:

Четверг, 6 апреля:

- Ново-Александровск (около поликлиники № 6), с 10:00 до 13:30;

- Ново-Александровск (около Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства), с 14:30 до 16:00;

- ж/д больница (ул. Украинская, 10), с 10:00 до 12:30.

Пятница, 7 апреля:

- "Дом торговли" (пр. Мира, 106), с 10:00 до 15:00;

- Новая деревня (около магазина), с 10:00 до 12:00;

- Ключи (около дома культуры), с 12:30 до 14:30;

- Санаторное (около магазина), с 15:00 до 16:00.

Также птицефабрика информирует, что 7 апреля выездная торговля будет идти в с. Троицкое Анивского района около сельсовета с 10.00 до 15.00.

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