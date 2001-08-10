В Южно-Сахалинске полным ходом идет весенняя уборка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы и подрядные организации активно расчищают городские улицы от пыли и песка, моют дороги, тротуары, дорожные ограждения. Такие работы идут с упором на ручной труд. По поручению мэра Сергея Надсадина Южно-Сахалинска активно приводят в порядок после зимы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Бригады сосредоточены на уборке не только центральных улиц, люди и техника работают в разных частях города и планировочных районах.

Так, сегодня, 5 апреля, работники муниципального завода им. Федотова вышли на уборку в новом микрорайоне Дальнего.

- На сегодняшний день у нас большие объемы по ручной уборке как прилотковой части дорог, так и самих тротуаров. В новом микрорайоне Дальнего ведем расчистку у школы по ул. Байкальской, дальше продолжится на улицах возле детских садов и и далее во всем микрорайоне. Также уборка идет в пер. Мартовском, в том числе в районе кадетской школы, по ул. Долинской - от Украинской до Крайней, тротуары и дорожное ограждение сегодня моют на ул. Памятной, - рассказал заместитель директора завод им. М.А. Федотова Александр Медведев.

На ручной уборке на сегодняшний день задействовано около 40 специалистов муниципального предприятия. На мойке заняты три звена, в каждом - по два человека и единица техники. Работники моют тротуары, прилотковую часть дорог, мосты, ограждения, нижние части опор освещения. Работы также идут на остановочных павильонах; отдельная бригада моет островки безопасности на проезжей части.

Напомним, в ежедневной уборке Южно-Сахалинска и планировочных районах после зимы задействованы дорожные службы трех подрядных организаций - завод им. Федотова, "Транслайн" и "Восток МГК". Во второй половине марта муниципалитет перешел на весеннее содержание улиц.