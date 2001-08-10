Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал строительство моста через Сусую

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в активной фазе реконструкция моста через р. Сусую на ул. Сахалинской. Новый объект будет соответствовать всем современным требованиям, а организация на нем четырехполосного движения позволит увеличить пропускную способность одной из важнейших магистралей Южно-Сахалинска и улучшить дорожную обстановку в северо-западной части города, рассказали ТИА "Острова" в городской админисрации.

В ходе инспекционного объезда рабочее совещание на строительной площадке объекта провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

На данном этапе подрядная организация выполнила работы по устройству временного моста, по которому в настоящее время осуществляется движение автомобилей. Старая конструкция демонтирована, проложены новые инженерные сети. Сейчас строители завершают возведение русловых опор.

- Новый объект будет иметь запас прочностных характеристик, мост строится с перспективой по нагрузке и подъему воды, - добавил Евгений Кулик.

Ряд поручений по строительству в ходе инспекционного объезда озвучил мэр Сергей Надсадин. Глава города подчеркнул, что, несмотря на экономическую ситуацию, работы на всех муниципальных объектах идут в соответствии с согласованными графиками.

- Работы выполняются с должным качеством. Применяются современные технологии, есть все возможности, чтобы завершить реконструкцию раньше обозначенных сроков, - отметил глава города. - Поручил коллегам доработать проект в части освещения - чтобы подсветка была предусмотрена не только на проезжей части и тротуарах но и на самой конструкции.

Добавим, срок окончания работ по муниципальному контракту - 1 июля 2024 года.