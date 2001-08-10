Качество благоустройства сахалинских и курильских городов отметили на федеральном уровне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В число наиболее благоприятных для проживания попали восемь островных городов – Южно-Сахалинск, Долинск, Анива, Корсаков, Поронайск, Томари, Курильск и Невельск. Это на пять больше, чем в прошлом году. Для оценки использовался индекс качества городской среды. Итоги расчета данных по стране подвел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе пресс-конференции в ТАСС, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве
– Президентом России поставлена задача уве, личить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза. В этом направлении ведется активная работа – создаются новые парки и скверы, реконструируются набережные, строятся детские и спортивные площадки. Результатом в том числе является количество благоустроенных городов. За прошлый год их число составило 603, что на 113 городов больше, чем годом ранее, – подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Индекс качества городской среды учитывает безопасность и комфорт жилья, коммунальную инфраструктуру, наличие разнообразных и современных услуг в жилой зоне. На количество полученных баллов влияет безопасность и загруженность дорог, пешеходная доступность, доля освещенных улиц, обеспеченность инфраструктурой для занятий спортом, качество оформления городского пространства и другие элементы. Всего для оценки используют 36 параметров.
– Результаты, которые мы получили – это итог большой совместной работы министерств по различным сферам и муниципалитетов. Более половины городов островного региона признаны благоприятными. Значит мы двигаемся в правильном направлении и будем продолжать совершенствовать городскую среду, – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Благоустройство сахалинских и курильских городов ведется в том числе за счет федеральных средства. Так, на протяжении пяти лет реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда». Благодаря ему в Сахалинской области благоустроено уже 143 общественные территории и 702 двора.
Еще одно направление работы по повышению качеству жизни – реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В прошлом году проект благоустройства набережной реки Корсаковка стал победителем и будет профинансирован из федерального бюджета. На его реализацию выделят 90 миллионов рублей. К работам приступят в этом году.
Отметим, индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на основании данных, полученных от субъектов РФ, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата, института развития ДОМ.РФ.
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