Тихоокеанское
информационное агентство
5 Апреля 2023
Сейчас 16:09
79,36|86,72|66,91
За прошедшую неделю в Приморье и на Сахалине экспорт рыбопродукции увеличился в 8 раз
12:18, | Новости общества Сахалина и Курил

День заботы о памятниках истории и культуры пройдет в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент культуры и туризма совместно с культурно-туристическим центром города приглашает южносахалинцев присоединиться к всероссийскому дню заботы о памятниках культуры и истории. Акция состоится 14 апреля в 14.30, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, событие организовано в рамках национального проекта «Культура». В ходе акции волонтеры, специалисты культурно-туристического центра совместно с сотрудниками администрации проведут уборку территории памятников Южно-Сахалинска. Для участников  запланированы ознакомительные экскурсии. Место сбора: сквер им. Головнина (ул. Сахалинская).

Подробности об участии в акции можно узнать по номеру телефона: 8(4242) 210-310.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?