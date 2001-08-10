День заботы о памятниках истории и культуры пройдет в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент культуры и туризма совместно с культурно-туристическим центром города приглашает южносахалинцев присоединиться к всероссийскому дню заботы о памятниках культуры и истории. Акция состоится 14 апреля в 14.30, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, событие организовано в рамках национального проекта «Культура». В ходе акции волонтеры, специалисты культурно-туристического центра совместно с сотрудниками администрации проведут уборку территории памятников Южно-Сахалинска. Для участников запланированы ознакомительные экскурсии. Место сбора: сквер им. Головнина (ул. Сахалинская).

Подробности об участии в акции можно узнать по номеру телефона: 8(4242) 210-310.



