Южносахалинцев приглашают поучаствовать в конкурсе по благоустройству территорий ТОС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации города продолжается прием заявок на участие в конкурсе социальных проектов на благоустройство территорий ТОС. Лучшие инициативы получат муниципальный грант на реализацию в форме субсидии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Заявки принимаются до 17.15, последний день - 17 апреля.

Конкурс проводится с целью стимулирования активности участников ТОС в части реализации собственных инициатив в сфере благоустройства территории и улучшения качества жизни населения. Они могут касаться озеленения или художественного оформления территории, оборудования площадок для выгула собак, строительства спортивных сооружений, зон активного отдыха, установки видеонаблюдения и др.

Предельный размер субсидии на один муниципальный грант составляет 500 тыс. рублей.

Требования к участникам, а также порядок подачи заявки можно уточнить в департаменте внутренней политики администрации города по адресу: ул. К. Маркса, 51, каб. 214, телефон: 300814, доб. 4 ( Дыдина Анастасия Вячеславовна).

Электронная почта: [email protected].

Бланки заявок, подробная информация размещены на официальном сайте администрации.