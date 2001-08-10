Южносахалинцев приглашают поучаствовать в конкурсе по благоустройству территорий ТОС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации города продолжается прием заявок на участие в конкурсе социальных проектов на благоустройство территорий ТОС. Лучшие инициативы получат муниципальный грант на реализацию в форме субсидии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Заявки принимаются до 17.15, последний день - 17 апреля.
Конкурс проводится с целью стимулирования активности участников ТОС в части реализации собственных инициатив в сфере благоустройства территории и улучшения качества жизни населения. Они могут касаться озеленения или художественного оформления территории, оборудования площадок для выгула собак, строительства спортивных сооружений, зон активного отдыха, установки видеонаблюдения и др.
Предельный размер субсидии на один муниципальный грант составляет 500 тыс. рублей.
Требования к участникам, а также порядок подачи заявки можно уточнить в департаменте внутренней политики администрации города по адресу: ул. К. Маркса, 51, каб. 214, телефон: 300814, доб. 4 ( Дыдина Анастасия Вячеславовна).
Электронная почта: [email protected].
Бланки заявок, подробная информация размещены на официальном сайте администрации.
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