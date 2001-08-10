Александр Козлов обсудил экологические проекты Сахалина с губернатором Валерием Лимаренко
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провёл рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Стороны кроме прочего обсудили вопросы реализации нацпроекта "Экология" в регионе, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В частности, в 2023 году Сахалинская область вошла в число территорий, которые для развития отрасли обращения с ТКО получит субсидию для закупки контейнеров для раздельного сбора отходов. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами". Кроме того, в регионе строятся новые мощности для обработки ТКО.
Стороны обсудили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина в федеральном проекте "Чистый воздух" будет участвовать 41 город, среди которых столица области - Южно-Сахалинск. Вместе с регионами и крупными предприятиями Минприроды России будет работать над развитием сети наблюдений за качеством воздуха, устанавливать дополнительные системы контроля, задача которых оперативно реагировать на инциденты.
"Перед нами поставлена амбициозная задача - это снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в городах-участниках в два раза к 2030 году. Поэтому уже сейчас нам важно начать работу по разработке сводных расчётов для каждого города. Это своеобразный паспорт воздуха, в котором чётко прописано, где, кто, что и сколько выбрасывает. На их основе определим план работ - какие объекты нужно модернизировать в Южно-Сахалинске в первую очередь", - сказал Александр Козлов.
В рамках федерального проекта "Чистый воздух" промышленные предприятия в городах-участниках проводят модернизацию своих производств. Также власти при финансовой поддержке федерального центра проводят модернизацию коммунального сектора и транспорта для сокращения вредных выбросов.
Кроме того, в ходе совещания рассказали, что по федеральному проекту "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в 2022 году в Сахалинской области активно велась работа по восстановлению лесов. Были высажены саженцы на общей площади 804 гектара. Полностью восполнить выбывший лес в рамках нацпроекта планируется к 2024 году.
Особое внимание уделяется противопожарным мерам. В области уже приступили к патрулированию лесных угодий, проводится разъяснительная работа среди жителей по недопущению возникновения пожаров.
"Вопрос экологии для Сахалинской области, напрямую связан с самочувствием жителей области, от чистоты воздуха и воды зависит здоровье граждан, зависит экономика области, развитие региона в целом. Именно поэтому мы задействуем все рычаги, влияющие на чистоту наших городов. В этом году в областном центре будут приняты беспрецедентные меры по обустройству парков, зелёных насаждений, общественных пространств. В частности, в этом сезоне планируется высадить тысячи цветов, создать новые аллеи. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом", - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:44 Сегодня Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет 14 и 15 апреля
09:39 Сегодня Жителю Камчатки, продававшему наркотики через интернет, дали 10,5 лет заключения
10:31 Сегодня На Сахалине задавили пешехода, лежащего ночью на дороге
10:33 Сегодня Александр Козлов обсудил экологические проекты Сахалина с губернатором Валерием Лимаренко
16:47 31 Марта Более четырех тысяч телемедицинских консультаций провели сахалинские врачи с начала года
15:54 30 Марта Сахалинец попросил у таксиста телефон "позвонить" и перевел себе 18 тысяч рублей
09:56 31 Марта За информацию о хищении элементов опор объявлено вознаграждение
15:01 30 Марта Сахалинца будут судить за изготовление огнестрельного оружия
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
- 00:51 6 Марта Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?