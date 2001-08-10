Александр Козлов обсудил экологические проекты Сахалина с губернатором Валерием Лимаренко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провёл рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Стороны кроме прочего обсудили вопросы реализации нацпроекта "Экология" в регионе, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В частности, в 2023 году Сахалинская область вошла в число территорий, которые для развития отрасли обращения с ТКО получит субсидию для закупки контейнеров для раздельного сбора отходов. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами". Кроме того, в регионе строятся новые мощности для обработки ТКО.

Стороны обсудили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина в федеральном проекте "Чистый воздух" будет участвовать 41 город, среди которых столица области - Южно-Сахалинск. Вместе с регионами и крупными предприятиями Минприроды России будет работать над развитием сети наблюдений за качеством воздуха, устанавливать дополнительные системы контроля, задача которых оперативно реагировать на инциденты.

"Перед нами поставлена амбициозная задача - это снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в городах-участниках в два раза к 2030 году. Поэтому уже сейчас нам важно начать работу по разработке сводных расчётов для каждого города. Это своеобразный паспорт воздуха, в котором чётко прописано, где, кто, что и сколько выбрасывает. На их основе определим план работ - какие объекты нужно модернизировать в Южно-Сахалинске в первую очередь", - сказал Александр Козлов.

В рамках федерального проекта "Чистый воздух" промышленные предприятия в городах-участниках проводят модернизацию своих производств. Также власти при финансовой поддержке федерального центра проводят модернизацию коммунального сектора и транспорта для сокращения вредных выбросов.

Кроме того, в ходе совещания рассказали, что по федеральному проекту "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в 2022 году в Сахалинской области активно велась работа по восстановлению лесов. Были высажены саженцы на общей площади 804 гектара. Полностью восполнить выбывший лес в рамках нацпроекта планируется к 2024 году.

Особое внимание уделяется противопожарным мерам. В области уже приступили к патрулированию лесных угодий, проводится разъяснительная работа среди жителей по недопущению возникновения пожаров.

"Вопрос экологии для Сахалинской области, напрямую связан с самочувствием жителей области, от чистоты воздуха и воды зависит здоровье граждан, зависит экономика области, развитие региона в целом. Именно поэтому мы задействуем все рычаги, влияющие на чистоту наших городов. В этом году в областном центре будут приняты беспрецедентные меры по обустройству парков, зелёных насаждений, общественных пространств. В частности, в этом сезоне планируется высадить тысячи цветов, создать новые аллеи. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом", - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.