Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет 14 и 15 апреля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
14-15 апреля в Сахалинской области пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Основная цель ярмарки трудоустройства - не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Основные мероприятия ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске на площадке учебного центра "Активное образование" в 10:00 по адресу: улица Ленина, 234Б. Здесь будут представлены около 450 вакансий 27 предприятий города, в числе которых ООО "Сахалинская энергия", СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис", ООО "Грин Солюшион" и другие.
Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. 15 апреля учащиеся общеобразовательных учреждений 10-11 классов смогут принять участие в профориентационных беседах и профдиагностическом тестировании на площадке ИТ-парка города Южно-Сахалинска. В других муниципальных образованиях области ярмарки трудоустройства пройдут в центрах занятости населения, учреждениях образования и культуры.
- Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из различных сфер деятельности. Для участников данное мероприятие - это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри нашего региона, так и за его пределами. При этом мероприятия подразумевают не только взаимодействие работодателей и соискателей, но и обучающие семинары, мастер-классы и тренинги по темам поиска работы и выстраивания карьеры, расширения профессиональных компетенций и развития гибких навыков, - рассказала руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич.
Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала "Работа России", где соискатели смогут ознакомиться с лучшими представленными на ярмарку предложениями работодателей со всех регионов.
Кроме того, на площадках ярмарки пройдут мероприятия, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию - узнать о самых востребованных направлениях.
Напомним, в рамках национального проекта "Демография", который осуществляется по поручению Президента РФ, реализуется проект по модернизации Службы занятости. Карьерные консультанты центров занятости помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую вакансию с учетом жизненной ситуации.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:44 Сегодня Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет 14 и 15 апреля
09:39 Сегодня Жителю Камчатки, продававшему наркотики через интернет, дали 10,5 лет заключения
10:31 Сегодня На Сахалине задавили пешехода, лежащего ночью на дороге
10:33 Сегодня Александр Козлов обсудил экологические проекты Сахалина с губернатором Валерием Лимаренко
16:47 31 Марта Более четырех тысяч телемедицинских консультаций провели сахалинские врачи с начала года
15:54 30 Марта Сахалинец попросил у таксиста телефон "позвонить" и перевел себе 18 тысяч рублей
09:56 31 Марта За информацию о хищении элементов опор объявлено вознаграждение
15:01 30 Марта Сахалинца будут судить за изготовление огнестрельного оружия
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
- 00:51 6 Марта Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?