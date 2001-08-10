Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14-15 апреля в Сахалинской области пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Основная цель ярмарки трудоустройства - не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Основные мероприятия ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске на площадке учебного центра "Активное образование" в 10:00 по адресу: улица Ленина, 234Б. Здесь будут представлены около 450 вакансий 27 предприятий города, в числе которых ООО "Сахалинская энергия", СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис", ООО "Грин Солюшион" и другие.

Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. 15 апреля учащиеся общеобразовательных учреждений 10-11 классов смогут принять участие в профориентационных беседах и профдиагностическом тестировании на площадке ИТ-парка города Южно-Сахалинска. В других муниципальных образованиях области ярмарки трудоустройства пройдут в центрах занятости населения, учреждениях образования и культуры.

- Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из различных сфер деятельности. Для участников данное мероприятие - это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри нашего региона, так и за его пределами. При этом мероприятия подразумевают не только взаимодействие работодателей и соискателей, но и обучающие семинары, мастер-классы и тренинги по темам поиска работы и выстраивания карьеры, расширения профессиональных компетенций и развития гибких навыков, - рассказала руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич.

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала "Работа России", где соискатели смогут ознакомиться с лучшими представленными на ярмарку предложениями работодателей со всех регионов.

Кроме того, на площадках ярмарки пройдут мероприятия, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию - узнать о самых востребованных направлениях.

Напомним, в рамках национального проекта "Демография", который осуществляется по поручению Президента РФ, реализуется проект по модернизации Службы занятости. Карьерные консультанты центров занятости помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую вакансию с учетом жизненной ситуации.