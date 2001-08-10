16:31, | Новости общества Сахалина и Курил
Для жителей Ново-Александровска и Новой Деревни состоится выездной прием
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В среду, 5 апреля, в 16.00 для жителей Ново-Александровска и Новой Деревни состоится личный прием граждан руководителем департамента землепользования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по ул. Советской, 74.
Для предварительной записи на прием необходимо обратиться по телефонам 510-092, 510-289, 312-625.
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