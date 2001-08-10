Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2023
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На участке улицы Курильской в Южно-Сахалинске закрыт сквозной проезд
16:31, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Ново-Александровска и Новой Деревни состоится выездной прием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 5 апреля, в 16.00 для жителей Ново-Александровска и Новой Деревни состоится личный прием граждан руководителем департамента землепользования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по ул. Советской, 74.

Для предварительной записи на прием необходимо обратиться по телефонам 510-092, 510-289, 312-625.

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