В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг работы дорожных служб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента общественной безопасности и контроля совместно с департаментом дорожного хозяйства и благоустройства проверяют ход выполнения планового ремонта улиц областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, мониторинг проводится ежедневно в разных частях города по поручению мэра города Сергея Надсадина.

Сегодня сотрудники администрации города выехали на перекресток ул. Памятной и Холмского шоссе, где завершается ямочный ремонт двух участков. После установления положительных температур в областном центре перешли к устранению дефектов с применением горячего асфальта. Ямочный ремонт планируется завершить к началу июня. Затем приступят к работе с повреждениями на крупных участках улиц, будет применяться ремонт большими картами.

- Мы ежедневно выезжаем на улично-дорожную сеть города, проверяем качество и полноту работ по ямочному ремонту. Сегодня мы проинспектировали ремонт дорожного полотна на Холмском шоссе, вопросов и замечаний к выполненным работам у нас не возникло, - отметил начальник отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог Максим Лебедев.

Также специалисты проверили ход работ и на других улицах Южно-Сахалинска. Сегодня плановый ремонт дорожного покрытия ведется на участках пр. Мира, ул. Горной, ул. Хабаровской, ул. Транзитной.

До наступления плюсовых температур устранение дефектов дорожного полотна производилось с применением технологии литого асфальта. С начала сезона было уложено порядка 1 700м 2. Работы проводились преимущественно в темное время суток, чтобы минимизировать неудобства для автовладельцев.