Дизайн новых автобусных остановок Южно-Сахалинска создали дети
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Школьники города разработали авторские эскизы десяти павильонов для общественного транспорта. Первые объекты уже установили на ул. Пограничной и ул. Детской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Участие жителей в проектах по улучшению городской среды Южно-Сахалинска идет в рамках реализации федерального проекта «Пять шагов». Как рассказал директор Центра развития городской среды Василий Вишневский, авторами проектов автобусных павильонов стали школьники, которые занимаются промышленным дизайном в техно-парках «Кванториум». Для них провели серию проектных семинаров, на которых специалисты рассказали ребятам об особенностях этой работы.
- Ключевая философия нашего центра - создание условий для самореализации детей. Чтобы с малого возраста юные жители города понимали, что их идеи важны и востребованы в Южно-Сахалинске, - отметил Василий Вишневский. - В дальнейшем это повлияет на желание молодых людей оставаться в родном городе, работать и развиваться здесь. Первая остановка, реализованная с учетом детских идей, открыта на ул. Пограничной. Она более просторная и комфортная, с четырех сторон защищает пассажиров от непогоды. Наши специалисты отвечали за конструктивные элементы, а дети за внешний облик. Каждая из остановок выполнена в разной тематике, связанной с литературой, космосом, морем, и конечно же, с Южно-Сахалинском.
Девятиклассница Юлия Малахова стала автором эскиза нового автобусного павильона на ул. Пограничной. Его особенностью стало изображение писателя А. П. Чехова и элементов, связанных с литературой.
- Я три года занимаюсь промышленным дизайном, планирую стать графическим дизайнером. Мне предложили поучаствовать в конкурсе, стояла задача - разработать эскиз за неделю. Я предложила сделать балки в виде карандашей, а на крыше — книги. Неподалеку от остановки — школа № 3, в которой я учусь, поэтому книги первая ассоциация. В результате - получилась красивая остановка. Это очень увлекательный и полезный опыт.
Отметим, на этой неделе планируется установить еще 8 остановочных павильонов на ул. Пограничной и ул. Детской. Сейчас готовится инфраструктура для изменений маршрутной сети, ориентировочный запуск - 1 мая. Всего в рамках реформы общественного транспорта планируется установить 70 современных остановочных пунктов.
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