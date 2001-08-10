ВТБ: Дальневосточники на четверть нарастили операции по цифровым картам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Клиенты ВТБ на Дальнем Востоке выпустили более 80 тысяч цифровых карт в 2022 году, объем операций по ним увеличился на четверть. В основном такими картами расплачиваются за онлайн-покупки и в торговых точках. Реже всего пользователи снимают с виртуальных карт наличные деньги.

Держатели цифровых карт ВТБ в ДФО в прошлом году совершили порядка 3,6 млн транзакций на общую сумму 5,5 млрд рублей. За год число операций по ним выросло на 15%, объем увеличился на 23%.

Активнее всех цифровыми картами пользовались жители Хабаровского края: они провели свыше четверти всех операций в округе, это 940 тысяч транзакций. Вторые по активности – приморцы, которые провели 613 тысяч операций, на третьем месте – якутяне, у них 408 тысяч транзакций. Эти же регионы формируют топ-3 по объему платежей.

В основном клиенты ВТБ используют цифровые карты для расчетов за товары и услуги в торговых точках и онлайн. За год дальневосточники оплатили ими 3,4 млн таких покупок на 3,6 млрд рублей: это по объему на 20% больше, чем в 2021 году. Средний чек при расчетах дебетовой цифровой картой составил 1 тыс. рублей, кредитной – 1,7 тыс. рублей.

Дальневосточники редко используют цифровые карты для снятия наличных: за год они совершили всего 27 тысяч таких операций на 387 млн рублей. В 96% случаев наличные снимают с дебетовой виртуальной карты.