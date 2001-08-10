Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей областной столицы призывают внимательнее относиться к своему здоровью и регулярно проходить плановые медицинские осмотры, чтобы предупредить или уменьшить вероятность развития заболеваний.

Возможность бесплатно пройти диспансеризацию есть у всех южносахалинцев старше 18 лет. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, в которых открыты специализированные кабинеты, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Профилактические медицинские осмотры рекомендовано проходить каждые три года. Если ваш возраст делится на три, значит наступил ваш год диспансеризации. После 40 лет обследоваться можно ежегодно.

Как отмечают медики, многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Вместе с тем, сердечно-сосудистые патологии, патологии органов дыхания, сахарный диабет, злокачественные новообразования - основная причина инвалидности и преждевременной смертности. Для наиболее эффективного лечения и недопущения осложнений в течении болезни факторы риска или заболевание лучше обнаружить на ранних стадиях.

Так, в рамках диспансеризации горожанам предложат пройти медицинский осмотр, в который входит: антропометрия, анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, клинико-лабораторные и биохимические анализы, флюорография, маммография, ЭЭГ, осмотр терапевтом и заключительная консультация, при необходимости пациенту выдается направление на второй этап для углубленного обследования. Добавим, объем обследований зависит от возраста пациента и наличия соответствующего анамнеза.

Также для удобства горожан пройти диспансеризацию можно организованно трудовым коллективом. Для этого необходимо обратиться в департамент социальной политики по телефону 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).