В гимназии №2 Южно-Сахалинска обновят систему вентиляции спортзала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К началу нового учебного года в южно-сахалинской гимназии №2 полностью обновят системы вентиляции в спортивном зале и подвале. Также для учреждения образования приобретут современное оборудование для кабинета химии и биологии, информатики и мобильного класса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отметила директор гимназии № 2 Мария Чеснокова, благодаря участию школы в проекте "Модернизация школьных систем образования" с привлечением средств федерального бюджета, также будут приобретены оборудование для многофункционального актового зала, столовой, спортивного зала, новая мебель, цифровая техника и многое другое. Закуплена часть оборудования для тренажерного зала.
- Мы очень рады, что наша школа участвует в государственной программе "Модернизация школьных систем образования", за короткий промежуток времени она серьезно преобразится. В летний период будет сделан капитальный ремонт вентиляции спортивного зала. Кроме того, приобретем много нужного, заменим мебель в ряде школьных кабинетов, появится много современного оборудования в кабинетах химии и биологии, информатики - лабораторные цифровые комплексы, 3D-принтер, 3D-сканер, беспилотные летательные аппараты, закупим новые компьютеры и т. д., - рассказывает директор гимназии № 2 Южно-Сахалинска Мария Чеснокова.
К 1 сентября в школе оборудуют Центр детских инициатив - пространство, где у ребят появится больше возможностей для воплощения своих проектов в жизнь.
- В Центре будет несколько зон, в том числе зона отдыха обучающихся; рабочая зона, где будет идти основная деятельность центра, здесь расположим мобильные столы и стулья, интерактивную панель и рабочую доску, - отметила советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Яна Ломова.
Одним из основных моментов в рамках модернизации станет реализация капитального ремонта вентиляции в помещениях спортивного комплекса гимназии.
- Оборудование, которому несколько десятков лет, будет заменено на современное. Достаточно большая работа, которую предстоит провести, позволит нам и ученикам работать в более комфортных условиях, - комментирует заместитель директора по административно-хозяйственной работе Ирина Зубарева.
Кроме того, в гимназии в рамках модернизации запланированы мероприятия по усилению антитеррористической защищенности. Будут обновлены учебники и пособия. Для руководящих и педагогических работников организуют мероприятия по повышению квалификации.
Добавим, развитие системы образования является одним из ключевых направлений работы администрации Южно-Сахалинска. Работы выполняются при поддержке правительства Сахалинской области и федерального центра.
Напомним, участие в программе "Модернизация школьных систем образования", в том числе, позволит сделать ремонт и обновить материально-техническую базу в лицее №1, школах №3 и №5. Большой объем мероприятий, направленный на создание условий для повышения качества образовательной среды, выполняется в городе в рамках национального проекта "Образование".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня На Сахалине автомобиль упал с моста в реку, трое погибших
09:58 Сегодня Валерий Лимаренко потребовал срочно найти детского эндокринолога в областную больницу
15:10 Сегодня Дизайн новых автобусных остановок Южно-Сахалинска создали дети
12:00 Сегодня Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
09:15 28 Марта Жителям Южно-Сахалинска напоминают о способах оплаты новых квитанций
16:47 31 Марта Более четырех тысяч телемедицинских консультаций провели сахалинские врачи с начала года
15:54 30 Марта Сахалинец попросил у таксиста телефон "позвонить" и перевел себе 18 тысяч рублей
09:56 31 Марта За информацию о хищении элементов опор объявлено вознаграждение
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
- 00:51 6 Марта Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?