В гимназии №2 Южно-Сахалинска обновят систему вентиляции спортзала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К началу нового учебного года в южно-сахалинской гимназии №2 полностью обновят системы вентиляции в спортивном зале и подвале. Также для учреждения образования приобретут современное оборудование для кабинета химии и биологии, информатики и мобильного класса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметила директор гимназии № 2 Мария Чеснокова, благодаря участию школы в проекте "Модернизация школьных систем образования" с привлечением средств федерального бюджета, также будут приобретены оборудование для многофункционального актового зала, столовой, спортивного зала, новая мебель, цифровая техника и многое другое. Закуплена часть оборудования для тренажерного зала.

- Мы очень рады, что наша школа участвует в государственной программе "Модернизация школьных систем образования", за короткий промежуток времени она серьезно преобразится. В летний период будет сделан капитальный ремонт вентиляции спортивного зала. Кроме того, приобретем много нужного, заменим мебель в ряде школьных кабинетов, появится много современного оборудования в кабинетах химии и биологии, информатики - лабораторные цифровые комплексы, 3D-принтер, 3D-сканер, беспилотные летательные аппараты, закупим новые компьютеры и т. д., - рассказывает директор гимназии № 2 Южно-Сахалинска Мария Чеснокова.

К 1 сентября в школе оборудуют Центр детских инициатив - пространство, где у ребят появится больше возможностей для воплощения своих проектов в жизнь.

- В Центре будет несколько зон, в том числе зона отдыха обучающихся; рабочая зона, где будет идти основная деятельность центра, здесь расположим мобильные столы и стулья, интерактивную панель и рабочую доску, - отметила советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Яна Ломова.

Одним из основных моментов в рамках модернизации станет реализация капитального ремонта вентиляции в помещениях спортивного комплекса гимназии.

- Оборудование, которому несколько десятков лет, будет заменено на современное. Достаточно большая работа, которую предстоит провести, позволит нам и ученикам работать в более комфортных условиях, - комментирует заместитель директора по административно-хозяйственной работе Ирина Зубарева.

Кроме того, в гимназии в рамках модернизации запланированы мероприятия по усилению антитеррористической защищенности. Будут обновлены учебники и пособия. Для руководящих и педагогических работников организуют мероприятия по повышению квалификации.

Добавим, развитие системы образования является одним из ключевых направлений работы администрации Южно-Сахалинска. Работы выполняются при поддержке правительства Сахалинской области и федерального центра.

Напомним, участие в программе "Модернизация школьных систем образования", в том числе, позволит сделать ремонт и обновить материально-техническую базу в лицее №1, школах №3 и №5. Большой объем мероприятий, направленный на создание условий для повышения качества образовательной среды, выполняется в городе в рамках национального проекта "Образование".