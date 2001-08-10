С начала года на экспорт из Приморья и Сахалина направлено свыше 300 тысяч тонн рыбопродукции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора с начала года оформлено на экспорт 4 193 партии рыбы и морепродуктов общим весом 301 013,3 тонны. Рыбопродукция поставлена в девять стран мира, рассказали ТИА "Острова" в ведомстве.
Больше всего рыбопродукции оформлено в Республику Корея – 150 099 тонны. В КНР экспортировано 141 001 тонна рыбы и морепродуктов. Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт рыбопродукции в КНР вырос в 1,7 раза.
Управлением Россельхознадзора в Японию – 4 865 тонн, в Таиланд – 3 175 тонн.
Среди наиболее востребованных у импортеров видов продукции – минтай, треска, живые крабы.
Должностными лицами управления Россельхознадзора проконтролировано соответствие всех экспортных партий требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортеров.
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