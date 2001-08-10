На участке улицы Курильской в Южно-Сахалинске закрыт сквозной проезд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 11.00 4 апреля будет закрыт сквозной проезд на участке ул. Курильской от входа в СОШ №5 (ул. Курильская, 54) до ул. Амурской. Завод им. Федотова произведет работы по замене асфальтового покрытия. Сегодня утром рабочие приступили к фрезерованию участка, затем будет выполнено асфальтирование. Ориентировочно работы продлятся до 20.00 6 апреля. Горожан просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня днем техника без полного перекрытия движения будет работать на участке пр. Мира от ул. Сахалинской до Украинской по западной стороне, на ул. Горной от ул. Комсомольской в восточном направлении, на ул. Хабаровской от Дзержинского до пр. Мира, ул. Холмской и ул. Транзитной. Также на перекрестке ул. Ленина и Пограничной будут проведены работы по регулировке высотного положения дорожных люков.

С 4 апреля новая схема движения вводится на перекрестке ул. Ленина и Поповича. Для увеличения пропускной способности с правой полосы ул. Поповича теперь будет разрешено движение как направо, так и налево. Сегодня на указанном участке приступят к замене дорожных знаков. В период нанесения дорожной разметки новая схема движения будет так же учтена. Добавим, дорожные знаки имеют приоритет перед дорожной разметкой. Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения при проезде через перекресток.

В рамках текущего содержания улично-дорожной сети в весенний период в ночь на 4 апреля на уборке мусора и смета было задействовано 54 спецмашины и 25 рабочих, днем на смену вышли 115 единиц техники и 127 человек.