В Углегорске отремонтируют ряд дорог и пополнят парк специализированной техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2023 году министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области приобретет специализированную технику для нужд Углегорского ДРСУ. Также ведомство определило перечень объектов для текущего, капитального ремонта и реконструкции. Решения приняты в ходе рабочей поездки в муниципалитет первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Эдуарда Ри, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В ходе осмотра улично-дорожной сети заместитель министра обратил внимание на недостатки содержания автомобильных дорог.

– В Углегорске необходимо усилить контроль за уборкой дорог, особенно сейчас, когда сошел снег, и на дорогах появляется больше грязи и пыли. В Шахтерске – привести в соответствие нормативным требованиям два остановочных пункта общественного транспорта – установить новые павильоны и восстановить посадочные площадки, – отметил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Эдуард Ри.

Минтранс определил перечень объектов, нуждающихся в ремонте. В этом году запланирован ремонт улицы Горной, участка улицы Приморской от дома № 186 до перекрестка с улицей Нагорной, капитальный ремонт тротуара по улице Приморской, ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в селе Краснополье. Кроме того, начнутся работы по реконструкции двух пешеходных мостовых сооружений через канал Массурао и капитальный ремонт улицы Речной.

Для нужд Углегорского ДРСУ закупят 2 комбинированных дорожных машины, 1 вакуумно-подметальную машину для выполнения работ по уборке грязи, снега и пыли в летний период, а также 1 автогрейдер для работ по профилированию и снегоочистке автомобильных дорог.

– Углегорск нуждается в дополнительной технике. В муниципалитете очень много грунтовых дорог, плотный грузовой трафик, поэтому на улицах оседает пыль. Крайне важно своевременно и качественно убирать ее. Новая техника в этом очень поможет, – прокомментировал глава Углегорского городского округа Федор Филин.

В апреле-мае особое внимание дорожники уделят работам по очистке от пыли и грязи автомобильной дороги от Прудного до порта Шахтерск, также ликвидировать будут загрязнения на участке дороги с. Ольховка – ул. Гужева в Углегорске.

Организациям, использующим большегрузный транспорт, напомнили о необходимости оборудования постами мойки колес. Контроль за этим будет усилен.

Напомним, по поручению губернатора Валерия Лимаренко для Углегорского городского округа разработан план комплексного развития на три года. Он включает более сотни мероприятий – строительство жилых домов и социальных объектов, ремонт дорог и дворов, модернизацию ЖКХ и создание комфортных общественных пространств, закупки передового медицинского оборудования и улучшение экологической ситуации. Исполнение плана находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области.