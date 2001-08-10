Волонтерам, шьющим вещи для бойцов СВО, предоставили помещение под мастерскую в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инициативной группе женщин-волонтеров, которые шьют вещи для бойцов СВО, предоставлено помещение клуба «Альтаир» Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска. Здесь есть все условия, чтобы организовать полноценную мастерскую, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Силами завода им. Федотова выполнен ремонт, в ближайшее время здесь установят раскройный стол, завезут все необходимое оборудование. Место, в котором теперь будут работать женщины, посетил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

– В городе много людей, которые готовы откликнуться и помочь. Бойцы, которые сегодня находятся в зоне СВО, выполняют очень важную задачу - защищают нашу страну, ее суверенитет, мирных граждан. И очень важно, что здесь, на малой родине у них есть такая серьезная поддержка, – сказал Сергей Надсадин.

Движение «Сахалин. Шьем для наших» начало свою деятельность в октябре прошлого года — тогда оно было представлено 4 активистками, которые в свободное время шили для бойцов СВО теплые вещи – снуды, шапки, балаклавы, термобелье, и другие элементы одежды и экипировки. Сегодня объединение насчитывает более 30 человек. С каждым днем добрая инициатива находит отклик все большего количества неравнодушных жителей. Как рассказала представитель группы волонтеров Вероника Мананкова, женщины шьют вещи на дому. Но для процесса раскройки изделий, а также упаковки и сбора посылок мастерицам требуется просторное помещение, в котором можно установить большой стол.

– Объемы работ большие. Например, зимой сделали для бойцов около 300 комплектов термобелья. Также востребованы маскировочные костюмы. Постепенно переходим на пошив летней одежды. Например, ребята просят шить футболки с длинным рукавом — в полевых условиях они защищают от солнца, – рассказала Вероника Мананкова. – Благодарны за помощь администрации города. Теперь вечерами и на выходных можем работать в мастерской. Участие проявил коллектив завода им. Федотова. Мы знаем, что часть работников предприятия сегодня находятся в зоне СВО. Очень трогательно, что их коллеги так быстро откликнулись и помогли сделать ремонт.

Всего с начала деятельности объединения женщинами сшито более полутора тысяч вещей. Теперь у волонтеров есть возможность усилить работу и расширить «штат». Представитель штаба общественной поддержки Наталья Безрученкова отметила, что сбор вещей организован не только для бойцов, которые находятся в зоне СВО, но и для пациентов, которые проходят лечение в военных госпиталях. Посылки с одеждой передают сахалинским ребятам и бойцам из других регионов, которые проходят службу вместе с ними.

– Мы рады, что штаб стал площадкой, которая превращает добрые идеи наших активистов в реальные дела. Сегодня важна любая помощь, – сказала Наталья Безрученкова.

В ходе общения с волонтерами Сергей Надсадин и вице-мэр Дмитрий Хайбриев поблагодарили активисток за неравнодушие и отметили особую значимость их работы.

Глава города подчеркнул, что помощь семьям участников СВО оказывается администрацией Южно-Сахалинска и правительством области. Масштабная работа организована по инициативе губернатора островного региона Валерия Лимаренко в рамках проекта «Сопричастность», в которую активно включились жители областного центра, депутаты, учреждения образования, общественники.

Отдельным направлением помощи стал пошив и вязание одежды для бойцов – активное участие проявили швейные ателье, Сахалинский театр кукол и Чехов-центр, в которых есть цехи по пошиву одежды, Сахалинский техникум сервиса. Также мастер-классы по созданию вязаных изделий организовали серебряные волонтеры.

Присоединиться к движению «Сахалин. Шьем для наших» может любой желающий. Для этого необходимо обратиться по телефону 500-090 (региональная общественная приемная «Единой России»). Также вся актуальная информация размещается в телеграм-канале движения. Все, кто умеет шить либо хочет освоить ремесло, чтобы помогать бойцам, могут отставить здесь заявку и присоединиться к волонтерам.

Напомним, в Южно-Сахалинске продолжают работу пункты сбора посылок для участников СВО. Вещи можно принести по адресам: улица Дзержинского, 40/1, улица Дзержинского,23 (каб. 325) и улица Больничная, 34. Вопросы можно задать по телефону горячей линии 8−924−881−68−01 работает ежедневно с 9:00 до 19:00. Полный перечень предметов размещен в официальном телеграм-канале местного отделения партии.