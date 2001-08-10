ВТБ: Дальневосточные регионы лидируют по СБП-переводам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ проанализировал активность клиентов в части переводов через СБП. Наибольшее число ежемесячных операций в среднем на одного клиента проводят жители Якутии, Бурятии и Забайкалья, максимальная ежемесячная сумма СБП-переводов - у клиентов банка в Магадане, Москве и на Сахалине. По общему числу пользователей и объему переводов закономерно лидируют крупнейшие регионы страны.
В январе-феврале регионами-лидерами по числу пользователей и объему переводов через Систему быстрых платежей в ВТБ стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. При этом наиболее активно СБП используют клиенты банка в Якутии, Бурятии и Забайкальском крае: среднемесячное количество переводов на одного человека у них на 20% выше, чем в целом по стране. Эти регионы лидировали также и в прошлом году.
Общая сумма переводов через СБП максимальна у клиентов ВТБ в Магаданской области, Москве и в Сахалинской области: более 60 тыс. рублей в месяц. В 2022 году первое место занимала Москва, при этом среди регионов-лидеров наибольший рост показала Колыма: ежемесячный объем переводов каждого жителя Магадана вырос за год на 10%.
Эти же регионы лидируют по среднему чеку в СБП, за исключением третьего места – его занимает Камчатский край. Размер одной транзакции клиентов здесь превышает 14 тыс. рублей, что почти втрое выше, чем в среднем по России (5,5 тыс. рублей). В начале прошлого года первое место по этому показателю принадлежало Москве: средний чек здесь составлял 17 тыс. рублей.
В целом по стране клиенты ВТБ провели через Систему быстрых платежей с начала года порядка 109 млн операций на 604 млрд рублей. Количество транзакций относительно января-февраля 2022 года выросло почти в два раза, а их объем – более чем на 70%. Общее число пользователей СБП в ВТБ за год увеличилось на 45%, до 6,7 млн человек.
«За прошлый год Система быстрых платежей стала лидером рынка переводов внутри страны. В ВТБ ее доля увеличилась с 50% до 80% от общего объема транзакций. Высокими темпами такие операции росли в регионах страны – по ряду показателей они опередили столицу. При этом у СБП есть потенциал для дальнейшего развития за счет новых сервисов и решений. С запуском трансграничных переводов по номеру телефона отечественная платежная система обретет полный функционал, включающий весь спектр повседневных операций: от мгновенных переводов до разнообразных сценариев оплаты», – отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента розничного транзакционного бизнеса ВТБ.
ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй.
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