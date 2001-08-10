Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2023
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14:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 апреля в 06.06 (сах) зарегистрировано землетрясение северо-восточнее г. Северо-Курильск. Магнитуда сейсмособытия составила 6.3, глубина 99 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС. 

Землетрясение ощутили жители г. Северо-Курильска. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.

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