В районах Сахалинской области состоялась презентация молодежного форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Агентство по делам молодёжи запустило серию выездных совещаний по области в рамках форумной кампании "ОстроVов", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе форума.

Поронайск, Смирных Тымовск и Ноглики первыми узнали о направлениях всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События. в этом году. В районах состоялась презентация мероприятия. Уже в ближайшее время дирекция объявит о старте регистрации на одно из самых долгожданных молодёжных событий федерального уровня.

«Наше путешествие не заканчивается. Через неделю мы планируем вновь поехать по Сахалину. Обязательно побываем в Охе, Макарове и других районах области. Такие встречи позволяют лично рассказать и показать о чём наш форум. Ребята проникаются атмосферой и уже по-другому смотрят на событие. Также во время таких презентаций мы акцентируем внимание ребят на проектной деятельности и защите их идей. Ведь каждый участник форума может подать заявку, защитить проект и получить денежные средства на реализацию», − отметил директор сахалинского молодёжного ресурсного центра Александр Неустроев

.В этом году всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» пройдет с 8 по 14 августа. Регистрация будет открыта на сайте мероприятия. Участниками форума станут молодые люди от 16 до 35 лет. Организаторами форума выступают Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодёжи.