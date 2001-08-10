В управлении капитального строительства Южно-Сахалинска открыты вакансии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В МКУ "Управление капитального строительства" администрации областного центра открыты вакантные должности инженера по надзору за строительством и инженера-сметчика, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С информацией о квалификационных требованиях можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе "Информация для населения".

Документы для рассмотрения кандидатур принимаются по электронной почте: [email protected]. В теме письма необходимо указывать предполагаемую должность.

Справки по телефону 300-913 (доб. 5).