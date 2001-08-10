Военнослужащие на Сахалине учатся метать боевые гранаты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С военнослужащими и добровольцами на Сахалине проходят комплексные занятия по ведению огня из гранатомётов РПГ-7В, АГС-17 и метанию боевых гранат, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) и добровольцы на Сахалине осваивают боевую стрельбу из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В, автоматических гранатомётов станковых АГС-17 и выполняют метание боевых гранат РГД-5.
На полигоне «Троицкий» оборудованы учебные точки, где военнослужащие и добровольцы выполняют боевые стрельбы из РПГ-7В по целям, имитирующим бронетехнику условного противника.
Военнослужащие обучаются тактике действий, в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки, работе на приборах наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможной дальности, как в светлое, так и тёмное время суток.
Также, расчёты АГС-17 «Пламя» учатся поражать мишени имитирующие скопление живой силы условного противника. Военнослужащие и добровольцы учатся определять расстояние до цели, выполнять корректировку огня, пользоваться приборами наблюдения и прицеливания.
Кроме того, каждый военнослужащий и доброволец, вне зависимости от занимаемой должности выполняют норматив по метанию наступательных боевых гранат РГД-5. Перед практическим выполнением упражнения каждый военнослужащий сдал зачёт на знание требований безопасности и порядок метания гранаты.
По условиям выполнения упражнения, гранатой поражались ростовые мишени, имитирующие живую силу условного противника, расположенные на удалении 25 м.
Занятия на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных офицеров и инструкторов, в том числе участников специальной военной операции (СВО).
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