Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2023
Сейчас 03:55
77,95|84,62|66,91
Очередной пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко
11:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На перекрестке ул. Ленина и Поповича в Южно-Сахалинске меняется схема движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новая схема движения вводится с целью увеличить пропускную способность на  ул. Поповича. Изменения вступят в силу 4 апреля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, на ул. Поповича с правой полосы теперь будет разрешено движение как направо, так и налево. Изменения согласованы с  южно-сахалинским ОГИБДД УМВД России.

Завтра на указанном участке будут заменены дорожные знаки. В период нанесения дорожной разметки новая схема движения будет так же учтена. Добавим, дорожные знаки имеют приоритет перед дорожной разметкой.

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения при проезде через перекресток.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?