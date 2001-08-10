На перекрестке ул. Ленина и Поповича в Южно-Сахалинске меняется схема движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новая схема движения вводится с целью увеличить пропускную способность на ул. Поповича. Изменения вступят в силу 4 апреля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, на ул. Поповича с правой полосы теперь будет разрешено движение как направо, так и налево. Изменения согласованы с южно-сахалинским ОГИБДД УМВД России.
Завтра на указанном участке будут заменены дорожные знаки. В период нанесения дорожной разметки новая схема движения будет так же учтена. Добавим, дорожные знаки имеют приоритет перед дорожной разметкой.
Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения при проезде через перекресток.
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