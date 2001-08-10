На перекрестке ул. Ленина и Поповича в Южно-Сахалинске меняется схема движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новая схема движения вводится с целью увеличить пропускную способность на ул. Поповича. Изменения вступят в силу 4 апреля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, на ул. Поповича с правой полосы теперь будет разрешено движение как направо, так и налево. Изменения согласованы с южно-сахалинским ОГИБДД УМВД России.

Завтра на указанном участке будут заменены дорожные знаки. В период нанесения дорожной разметки новая схема движения будет так же учтена. Добавим, дорожные знаки имеют приоритет перед дорожной разметкой.

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения при проезде через перекресток.