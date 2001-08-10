Южно-Курильский таможенный пост отмечает 30-летие со дня образования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самый восточный таможенный пост страны - Южно-Курильский отмечает 30-летие с момента образования, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

30 лет южнокурильские таможенники оформляют уникальный товар - морского ежа, который составляет примерно 90% экспорта в этом регионе. Остальные 10% - это рыба, креветка, краб. В 2022 году таможенники оформили 20 тысяч тонн морепродукции на вывоз.

Также за год оформлено более 800 судов международного плавания и 7800 физических лиц - членов экипажей.

На таможенном посту сегодня 10 сотрудников, руководит коллективом полковник таможенной службы Андрей Даниленко. Небольшой коллектив поста осуществляет таможенный контроль не только на Кунашире, но и на Шикотане, где строится рыбоперерабатывающий завод в рамках проекта ТОР "Курилы".

В апреле 2023 года вступает в силу 84 Федеральный закон о создании на Курильских островах особой экономической зоны (ОЭЗ), которая будет функционировать до конца 2046 года. Участники курильской ОЭЗ получат право на применение процедуры свободной таможенной зоны и пользование товарами на территории ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и налогов.