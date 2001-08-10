Власти Южно-Сахалинска рассказали об ограничениях движения танспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается текущий ремонт улично-дорожной сети. Сегодня днем техника будет работать на участке пр. Мира от ул. Сахалинской до Украинской, на ул. Холмской от Памятной до Сахалинской, на ул. Хабаровской от Амурской до пр. Мира и на ул.Тихоокеанской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках текущего содержания улично-дорожной сети в весенний период в ночь на 3 апреля на уборке мусора и смета было задействовано 49 единиц техники и 25 рабочих, днем на смену вышли 98 спецмашины и 124 человека.

По вопросам обслуживания дорог и ЖКХ жители областного центра могут обращаться в диспетчерскую департамента городского хозяйства по телефону 300-475. Также сообщение можно направить через официальные аккаунты администрации.

В связи со строительством теплотрассы до 10 апреля продлеваются ограничения проезда автотранспорта с западной стороны по пр. Мира в районе домов № 64 и 66.

Напомним, что с 3 по 7 апреля для проведения ремонтных работ на сетях будет перекрыт участок ул. Амурской (вдоль дома № 137А). Въезд в микрорайон будет возможен с ул. Ленина (между аптекой № 1 и домом № 287 по ул. Ленина).

Сегодня на городские маршруты вышли 172 автобуса. В реальном времени отслеживать движение общественного транспорта можно на сайте. О нарушении расписания и других проблемах в сфере пассажирских перевозок необходимо сообщать по телефону единого оператора 55-65-15. Полная информация о дорожной обстановке оперативно размещается в телеграм-канале Центра управления городской мобильностью.

Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска продолжают регулярный мониторинг состояния дворовых территорий. Сегодня специалисты проверят дворы по адресным обращениям южносахалинцев, а также по ул. Тихоокеанской, Емельянова, Пуркаева, кроме того, запланирован мониторинг во дворах домов в с. Луговое.

В пятницу, 31 марта, по результатам мониторинга 6 управляющим компаниям выданы предостережения о некачественной уборке дворовых территорий.

Напомним, в период активного таяния снега обязанность организаций, обслуживающих жилой фонд - своевременно расчищать дворы и ворошить снег, принимать меры по недопущению скопления талых вод и мусора на придомовой территории.

Обращения по вопросам содержания придомовых территорий принимаются на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20 и в отделе муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5).