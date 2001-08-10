В Южно-Сахалинске в детском саду Одуванчик прошел день открытых дверей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дошкольном учреждении компенсирующего вида провели день открытых дверей для родителей будущих воспитанников. В ходе экскурсии по «Одуванчику» участникам показали возможности сада и рассказали о методиках работы с малышами с нарушениями зрения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, «Одуванчик» - единственный сад в регионе, который специализируется на работе со слепыми дошколятами и детьми с ослабленным зрением. Учреждение посещают 60 малышей, с которыми ежедневно проводят занятия специалисты: дефектологи, тифлопедагоги, тьюторы, логопеды, психологи. Также в «Одуванчике» оборудован кабинет аппаратного лечения.
Подробнее о дне открытых дверей рассказала заведующая детского сада «Одуванчик» Татьяна Колосовская:
- Мы пригласили родителей, чьи дети придут к нам 1 сентября. Мы назвали это событие «Разговор о важном». Потому что наш детский сад уникальный, единственный на всю область, который посещают дети слепые, слабовидящие, с амблиопией и косоглазием. Наша задача — популяризировать свою деятельность, рассказать родителям какие специалисты будут работать с малышами, что улучшиться в жизни ребенка.
Для родителей подготовили экскурсию, в ходе которой познакомили с работой логопедов, психологов, показали оснащение медицинского кабинета. Также о своей деятельности рассказала тифлопедагог Елена Корытко:
- Сегодня у нас важное мероприятие для родителей, которые могут задать вопросы, познакомиться с садом и нашими здоровьесберегающими технологиями. Для каждого ребенка мы подбираем коррекционные упражнения для глаз. Задача сада — сгладить влияние зрительного дефекта на развитие ребенка. И с помощью совместных усилий педагогов, медиков и родителей можно добиться отличных результатов.
Всего в дне открытых дверей в детском саду «Одуванчик» приняли участие 20 родителей будущих воспитанников.
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