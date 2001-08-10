В Южно-Сахалинске прошел фестиваль здоровья для воспитанников центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участниками стали воспитанники социально-реабилитационного центра "Маячок". Организатор события - областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с южно-сахалинским отделением "Союза женщин России", активистами организации "Волонтеры-медики". При поддержке администрации города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Событие состоялось в рамках недели отказа от вредных привычек. Площадкой для фестиваля стал физкультурно-оздоровительный комплекс "Атлант" в Луговом. Участники разделились на шесть команд и посетили тематические площадки. В ходе квеста ребята узнали о правильном питании, вредных привычках и оказании первой помощи.

Отметим, фестиваль приурочен ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. Подробнее о событии рассказала главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова:

- Мы фокусируем внимание жителей Южно-Сахалинска на укреплении здоровья. Поэтому организовали для воспитанников "Маячка" фестиваль, собрали ребят разного возраста, чтобы в ходе игры они учились работать слаженно и быть одной командой. И не важно, кто показал результаты лучше, а кто хуже. Самое главное - все получили море позитива и узнали что-то новое для себя. Мы учли возраст участников и в ходе фестиваля обратили внимание на вредные привычки, пагубное влияние электронных сигарет и алкоголя. Важно беречь здоровье с самых ранних лет.

Психолог АНО "Радость" провела для участников интерактивное занятие "Что ты знаешь о себе", а волонтеры города организовали спортивную разминку.

Всего в событии приняли участие 30 воспитанников центра "Маячок" от 9 до 17 лет. В финале мероприятия всем участникам вручили грамоты и подарки, победителей наградили дипломами, а физкультурно-оздоровительный комплекс "Атлант" подарил самым активным командам спортивные мячи.