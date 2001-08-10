Более четырех тысяч телемедицинских консультаций провели сахалинские врачи с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Формат дистанционного медицинского консультирования стал активнее использоваться островными врачами. За первые три месяца года специалисты медицинских учреждений провели 4 217 дистанционных приемов пациентов. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Телемедицинское консультирование стало возможным благодаря развитию в лечебных организациях цифровых технологий. Высокий уровень информатизации островной медицины отметил и министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время своей рабочей поездки на Сахалин, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Жительница Южно-Сахалинска Татьяна Максимова из завсегдатая поликлиники превратилась в уверенного пользователя смарт-технологий. Женщина много лет болеет сахарным диабетом. С прошлого года в медицинское учреждение южносахалинка обращается в редких случаях, в основном предпочитает консультации, не выходя из дома.

- Сначала с опасением отнеслась к такой идее. А потом попробовала - значения сахара я могу сама определить. Все свои данные, как себя чувствую, как сплю, ем - все передаю врачу. Ничем не отличается от приема в поликлинике. Мне и рецепты на лекарство выписывают, очень удобно, - поделилась женщина.

Выписка льготных лекарственных препаратов - самая популярная телемедицинская услуга. Получить таким образом медикаменты могут люди, страдающие хроническими заболеваниями и состоящие на учете. В медицинской информационной системе на картах таких пациентов устанавливается специальная метка, что выделяет их из общего количества.

Формат телемедицинских консультаций в целом дает врачам широкий спектр возможностей, в том числе по организации приемов узкими специалистами. Такие онлайн-приемы проводятся в тех случаях, когда не требуется очное присутствие пациента, а имеющиеся данные о состоянии здоровья позволяют скорректировать тактику лечения.

- Сегодня уже не вполне корректно говорить о телемедицинских консультациях, как о чём-то экзотическом. Они прочно вошли в повседневную медицинскую практику. Если врач региональной больницы сталкивается со сложным, редким случаем, он всегда может получить консультацию специалиста федерального медицинского центра, - отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своей поездки в островной регион.

Наиболее активно телемедицина используется в период подъема заболеваемости ОРВИ. Это позволяет минимизировать распространение инфекции. С начала года в Сахалинской области по этим вопросам проведено 233 телемедицинских консультации.