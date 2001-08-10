В Сахалинской области обсуждают региональный аспект Национальной стратегии в интересах женщин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стратегическая сессия "Национальная стратегия в интересах женщин: региональный аспект" проходит в Южно-Сахалинске. Ее участниками стали представители органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций. Мероприятие при поддержке правительства региона организовали: Торгово-Промышленная палата Сахалинской области, отделения партии "Союз женщин России" и организации "Женщины бизнеса", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Правительство Российской Федерации утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023 - 2030 годы. Основные цели документа - соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия. Стратегическая сессия в Южно-Сахалинске посвящена вопросам практической реализации этого документа в Сахалинской области, выработке плана совместных действий. Со словами приветствия к участникам мероприятия обратился председатель правительства региона Алексей Белик.

- Наша задача - создать условия, при которых любая жительница области сможет реализовать свои таланты и способности в любой сфере: в бизнесе, общественной деятельности или семье. Чем успешнее каждая из наших женщин, тем богаче Сахалин и Курилы, сильнее Россия. Поэтому так важно дать островитянкам возможность получать технические и технологические специальности, в том числе связанные с цифровой экономикой, создать систему непрерывного образования и повышения квалификации. С этой целью мы, в частности, формируем на базе Сахалинского государственного университета современный кампус СахалинТех, который будет готовить кадры по заказам островных компаний, - сказал Алексей Белик.

В регионе действуют порядка 50 мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости и качества жизни семей с детьми. Среди них - областной материнский капитал, материальная поддержка многодетных, малообеспеченных, молодых семей. Создаются условия для образования детей, сохранения здоровья женщин. Созданный недавно в Южно-Сахалинске центр репродуктивных технологий "Цветок жизни" призван помочь бездетным жительницам области исполнить мечту - стать матерью. Итогом всех этих мероприятий стало увеличение количества рождений третьих и последующих детей. В последние шесть лет суммарный коэффициент рождаемости в Сахалинской области превышает средний показатель по России. А с 2019 года регион лидирует в Дальневосточном федеральном округе.

Налажен на островах и конструктивный диалог между властью и женским движением. Отделение "Союза женщин России" при поддержке правительства региона реализует общественно значимые проекты. Среди них конкурс лучших практик муниципальных отделений "Союза", а также проекты "Мамины истории" и "Хозяева села", которые позволили стимулировать развитие сельских общин, повысить роль женщины на селе.

- Наша область - один из немногих субъектов Федерации, где половину органов исполнительной власти регионального уровня возглавляют женщины. Есть представительницы прекрасной половины и во главе муниципальных образований. Это на деле показывает, что на Сахалине и Курилах у женщин есть реальные возможности для самореализации в профессии и общественной деятельности, - отметила депутат Сахалинской областной Думы, руководитель регионального отделения "Союза женщин России", координатор проекта "Женское движение "Единой России".

Региональные власти уделяют большое внимание поддержке женского бизнеса. 200 руководительниц региональных компаний в течение полутора месяцев бесплатно изучали маркетинг, финансовые дисциплины, методы формирования команд и подбора персонала в рамках бизнес-акселератора "Леди007", проведенного при содействии органов власти. Центр "Мой бизнес" ведет программы по профориентации и дополнительному обучению для самозанятых и женщин, находящихся в декрете.

- Власти понимают, что необходимо увеличивать долю женщин, занятых в бизнесе. Для этого активно внедряют программы финансовой, инвестиционной грамотности, информационных технологий. Уверена, по итогам работы сессии мы выработаем много новых предложений, которые помогут женщинам добиться успеха в бизнесе и стать счастливыми вместе со своей семьей, - сказала вице-президент Торгово-промышленной палаты Сахалинской области Ольга Викулова.

В 2022 году субъекты малого и среднего предпринимательства получили субсидии Правительства региона в объеме свыше 200 миллионов рублей. При этом более половины получателей - это женщины. Треть льготных займов и поручительств в Фонде развития предпринимательства оформили жительницы области.