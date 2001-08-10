В Южно-Сахалинске готовятся к строительству первой концессионной школы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Сергей Надсадин провел совещание с Алисой Денисовой, исполнительным директором бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральным директором ООО "ПроШкола", с дочерней компанией которой заключено концессионное соглашение по строительству школы в 16 мкр. Важный для города объект будет построен до декабря 2024 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Школу возведут на ул. Комсомольской в 16 микрорайоне, где сейчас ведется активное строительство нового жилого квартала.
Мэр Сергей Надсадин отметил, что возведение современной школы - значимый проект для всей системы образования города.
- Перед нами стоит важная задача - к концу следующего года построить новую школу, которая будет отвечать всем современным требованиям, - подчеркнул мэр Сергей Надсадин. - Объект рассчитан на 1260 учеников, строительство ведется в развивающемся районе. Это один из примеров возведения социальных учреждений одновременно с жильем. Администрация города стремится к тому, чтобы такая практика стала повсеместной. Важно, чтобы такой значимый объект строился с учетом мнения профессионального сообщества. Поэтому, совместно с вице-мэром Еленой Федоровой и департаментом образования решено определить директора для будущей школы уже сейчас. Чтобы он уже на стадии строительства принял активное участие в решениях, которые касаются облика школы, внутреннего оснащения и других вопросах.
В Южно-Сахалинске проектом предусмотрено - трехэтажное здание школы общей площадью не менее 26 542 кв.м.
Алиса Денисова отметила работу администрации города по выбору площадки под строительство в развивающемся районе:
- Микрорайон, в котором создается школа уже заселяется, срок сдачи еще части домов также 2024 год. Поэтому, школа именно в этом месте будет крайне востребована и мы обязаны сдать ее в срок. Сейчас в финале разработка дизайн-решений, произведено архитектурное планирование, подбор фасадов, посадка типового проекта на земельный участок. Идет активная подготовка участка к началу строительных работ. В ближайшее время мы получим заключение государственной экспертизы в течение полутора месяцев начнем строительство. Совместно с командой администрации и подрядчиком объекта "Сахалин-инжиниринг" мы уверено стремимся к достижению поставленных целей.
По итогам совещания намечены дальнейшие совместные действия по организации работ.
ООО "ПроШкола" является дочерней структурой госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", которая утверждена правительством страны как концессионер, с которым субъекты и муниципалитеты могут без конкурса заключать концессионные соглашения по созданию новых школ в рамках федеральной программы "Развитие образования". В прошлом году компания "ПроШкола" реализовала 7 проектов по строительству школ в стране: 3 общеобразовательных учреждения возвели в Белгородской области, 4 - в Республике Бурятия.
Напомним, реализация первого в сфере образования города масштабного проекта в рамках концессионного соглашения стала возможна при поддержке губернатора Валерия Игоревича Лимаренко, председателя правительства региона Алексея Васильевича Белика. Большая работа проделана также департаментом экономического развития и правовым департаментом администрации Южно-Сахалинска.
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