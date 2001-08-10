ВТБ предоставит новым клиентам скидку на РКО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предприниматели могут открыть первый расчетный счет в ВТБ со скидкой 50% на полгода на пакеты услуг «Всё включено» и «Самое важное». Эти пакеты в банке выбирает каждый второй новый клиент среднего и малого бизнеса.

В состав пакетов входят все необходимые инструменты для растущего бизнеса, в том числе обслуживание счета, подключение мобильного и интернет-банка, платежи клиентам ВТБ и других банков, внесение наличных, выпуск и обслуживание бизнес-карты.

К пакетам услуг, оформленным на специальных условиях, можно подключить все шесть дополнительных опций: «Платежи Плюс», «Выдача наличных», «Касса плюс», «Персональные переводы», «Опция ВЭД» и новую опцию «ВТБ-касса», в рамках которой доступна рассрочка на онлайн-кассу с эквайрингом от ВТБ. Клиенты также могут воспользоваться бесплатными сервисами для бизнеса: «Конструктор документов», «Юрист 24», «Цифровая бухгалтерия». Опции и сервисы позволяют увеличить количество и объем операций в пакете и получать дополнительные услуги, не переплачивая за пакет следующего уровня.

«Мы совершенствуем свою линейку РКО, запуская новые пакеты услуг и дополнительные опции, стремимся сделать условия обслуживания максимально гибкими. Благодаря новому предложению у предпринимателей появилась возможность воспользоваться всеми преимуществами линейки пакетов услуг ВТБ в два раза дешевле. В 2022 году мы подключили новым клиентам более 300 тысяч пакетов, около 50% из них выбрали «Самое важное» или «Всё включено», поэтому именно их мы предлагаем на специальных условиях», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

Чтобы открыть первый расчетный счет в ВТБ и воспользоваться специальными условиями обслуживания, достаточно оставить заявку на сайте или обратиться в ближайший офис ВТБ, обслуживающий юридических лиц.