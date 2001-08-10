Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2023
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14:06, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на конкурс "Лучшее малое предприятие"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели Южно-Сахалинска, которые являются субъектами МСП, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Конкурс организован администрацией города и проводится в целях поощрения лучших субъектов предпринимательства, популяризации положительного опыта ведения хозяйственной деятельности по номинациям: «Лучшее предприятие года», «Лучший предприниматель года», «Успешный старт», «Бизнес-леди» и «Общественное признание» (по результатам интернет-голосования).

Добавим, для участия в конкурсе необходимо до 19 апреля направить документы в отдел поддержки предпринимательства департамента экономического развития (ул. К. Маркса, 23, 1 этаж, каб. 2) в рабочие дни с 9.00 до 17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00). Информация о порядке и условиях участия в конкурсе, а также форма заявки и перечень документов размещены на официально сайте администрации города.

Справки по телефону 300-594 (доб. 5, 1).

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