Жителей Южно-Сахалинска приглашают выйти на субботник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый общегородской субботник состоится 1 апреля. К нему могут присоединиться все неравнодушные горожане, трудовые коллективы, а также жители СНТ. Полигон ТБО будет принимать мусор от жителей и организаций бесплатно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Весь апрель в областном центре будут проходить субботники и чистые пятницы. Первая массовая уборка территорий после зимнего периода состоится в эту субботу, 1 апреля с 10.00.

Приводить Южно-Сахалинск в порядок будут работники органов власти, подведомственных учреждений, управляющих компаний, волонтеры.

Департамент городского хозяйства обеспечил управляющие компании, которые обратились в ДГХ, необходимым инвентарем, мешками, перчатками. Все это жители могут получить в своей УК. Узнать адрес, телефоны управляющей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Председатели СНТ также могут обратиться в департамент городского хозяйства за инвентарем для уборки территорий.

Мероприятия по очистке города будут проводиться по следующему графику:

-31 марта - чистая пятница;

- 1 апреля - субботник;

- 14 апреля - чистая пятница;

- 22 апреля - субботник;

- 28 апреля - чистая пятница;

- 5 мая - чистая пятница.

Дополнительную информацию об участии в мероприятиях месячника по санитарной очистке города жители могут получить в своей управляющей компании или в рабочее время департаменте городского хозяйства по телефону: 300-461 (доб. 1-13).

Мероприятия по санитарному содержанию города - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, куратора партийного проекта "Единой России" "Зеленая экономика".