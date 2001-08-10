Сахалинец украл два заряжающихся телефона из кафе и продал за 1,5 тысячи рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего ранее неоднократно судимого жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 7 февраля этого года в вечернее время обвиняемый находился в одном из кафе Южно-Сахалинска. Фигурант обратил внимание на барную стойку, где лежали без присмотра два мобильных телефона на зарядке. Так как поблизости никого не наблюдалось, а сотрудники кафе были заняты, он незаметно отключил провода и забрал телефоны, покинув здание. Чтобы не быть изобличённым в краже, он выключил похищенные телефоны и продал в одном из торговых центров за 1 500 рублей, вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, тем самым причинив материальный ущерб потерпевшему в размере 10 000 рублей.