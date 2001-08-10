В Сахалинской области состоится день приёма граждан по вопросам защиты интересов детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

06 апреля 2023 года с целью оказания адресной консультативной помощи населению Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области проведёт тематический день приёма граждан, связанный с вопросами взыскания алиментов и исполнения иных категорий исполнительных документов, затрагивающих интересы детей, рассказали ТИА "Острова" в УФССП по Сахалинской области.

В этот день по всей Сахалинской области с 10:00 до 18:00 (по местному времени) граждане могут обратиться в структурные подразделения по месту жительства или аппарат Управления с целью получения консультации по объявленной теме приёма, а также подачи соответствующих обращений, заявлений и иных документов в рамках исполнительного производства.

Адреса структурных подразделений размещены на официальном сайте УФССП России по Сахалинской области в разделе «Контакты»:

- г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 23;

- г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, д. 27;

- г. Анива, ул. Ленина, д. 31;

- г. Долинск, ул. Владивостокская, д. 25;

- г. Корсаков, ул. Флотская, д. 15;

- г. Курильск, ул. Охотская, д. 5А;

- г. Макаров, ул. Коммунистическая, д. 6;

- г. Невельск, ул. Советская, д. 3;

- пгт. Ноглики, ул. Штернберга, д. 3А;

- г. Оха, ул. Советская, д. 31;

- г. Поронайск, ул. Октябрьская, д. 71;

- г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 6;

- пгт. Смирных, ул. Горького, д. 6;

- г. Томари, ул. Октябрьская, д. 58А;

- пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 97;

- г. Углегорск, ул. Свободная, д. 42;

- г. Холмск, ул. Советская, д. 93А;

- пгт. Южно-Курильск, ул. Гнечко, д. 6;

- г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 45 (аппарат Управления).

При обращении сахалинцам и курильчанам необходимо иметь следующие документы:

- подтверждающие личность должника или взыскателя (паспорт);

- подтверждающие полномочия представителя должника или взыскателя (доверенность) и подтверждающие личность представителя (паспорт).

При наличии вопросов, связанных с проведением мероприятия, звонить на номер группы телефонного обслуживания Управления: 8(4242)500-226.