В Южно-Сахалинске стартует весенняя уборка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре в течение всего апреля будут проходить субботники и чистые пятницы. Уже завтра, 31 марта, в городе состоится первое массовое мероприятие по уборке территорий после зимнего периода, а 1 апреля - первый субботник, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Приводить Южно-Сахалинск в порядок будут работники органов власти, подведомственных учреждений, управляющих компаний, волонтеры. Присоединиться к месячнику чистоты могут жители и трудовые коллективы. Департамент городского хозяйства обеспечил управляющие компании, которые обратились в ДГХ, необходимым инвентарем, мешками, перчатками. Все это жители могут получить в своей УК. Традиционно в дни чистых пятниц и субботников полигон ТБО будет принимать мусор от населения и предприятий бесплатно.
Мероприятия по очистке города будут проводиться по следующему графику:
- 31 марта - чистая пятница;
- 1 апреля - субботник;
- 14 апреля - чистая пятница;
- 22 апреля - субботник;
- 28 апреля - чистая пятница;
- 5 мая - чистая пятница.
Дополнительную информацию об участии в мероприятиях месячника по санитарной очистке города жители могут получить в своей управляющей компании или в рабочее время департаменте городского хозяйства по телефону: 300-461 (доб. 1-13).
Отметим, что сейчас в ежедневной уборке Южно-Сахалинска и планировочных районах после зимы задействованы дорожные службы и подрядные организации. Во второй половине марта муниципалитет перешел на весенне содержание улиц: дороги, тротуары, пешеходные зоны, скверы очищает от пыли и песка специальная техника, а также рабочие.
Мероприятия по санитарному содержанию города - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, куратора партийного проекта "Единой России" "Зеленая экономика".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:05 Сегодня В Южно-Сахалинске 31 марта стартует приемная кампания детей в первые классы
08:57 Сегодня Южно-Сахалинские школьники представили исследовательские проекты
15:54 Сегодня Сахалинец попросил у таксиста телефон "позвонить" и перевел себе 18 тысяч рублей
10:39 Сегодня ВТБ: жители Дальнего Востока больше всего тратят на ремонт
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
17:03 24 Марта На границе с Амурской областью нашли три неразорвавшихся снаряда
10:11 24 Марта В Южно-Сахалинске напишут тотальный диктант
10:59 24 Марта Сахалинская область готовится к пожароопасному сезону
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
- 00:51 6 Марта Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
10:45 3 Марта Школа №21 Южно-Сахалинска передала посылки для участников спецоперации
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?