В Южно-Сахалинске стартует весенняя уборка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в течение всего апреля будут проходить субботники и чистые пятницы. Уже завтра, 31 марта, в городе состоится первое массовое мероприятие по уборке территорий после зимнего периода, а 1 апреля - первый субботник, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Приводить Южно-Сахалинск в порядок будут работники органов власти, подведомственных учреждений, управляющих компаний, волонтеры. Присоединиться к месячнику чистоты могут жители и трудовые коллективы. Департамент городского хозяйства обеспечил управляющие компании, которые обратились в ДГХ, необходимым инвентарем, мешками, перчатками. Все это жители могут получить в своей УК. Традиционно в дни чистых пятниц и субботников полигон ТБО будет принимать мусор от населения и предприятий бесплатно.

Мероприятия по очистке города будут проводиться по следующему графику:

- 31 марта - чистая пятница;

- 1 апреля - субботник;

- 14 апреля - чистая пятница;

- 22 апреля - субботник;

- 28 апреля - чистая пятница;

- 5 мая - чистая пятница.

Дополнительную информацию об участии в мероприятиях месячника по санитарной очистке города жители могут получить в своей управляющей компании или в рабочее время департаменте городского хозяйства по телефону: 300-461 (доб. 1-13).

Отметим, что сейчас в ежедневной уборке Южно-Сахалинска и планировочных районах после зимы задействованы дорожные службы и подрядные организации. Во второй половине марта муниципалитет перешел на весенне содержание улиц: дороги, тротуары, пешеходные зоны, скверы очищает от пыли и песка специальная техника, а также рабочие.

Мероприятия по санитарному содержанию города - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, куратора партийного проекта "Единой России" "Зеленая экономика".