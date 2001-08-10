Курилы готовятся к переходу на раздельный сбор мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году в рамках национального проекта "Экология" еще три муниципальных образования Сахалинской области присоединятся к раздельному накоплению твердых коммунальных отходов. Специальными сетчатыми контейнерами оснастят Курильск, Южно-Курильск и Северо-Курильск, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Наладить сортировку во всех районах области поручил губернатор Валерий Лимаренко. Это один из шагов в решении масштабной задачи по снижению доли отходов, подлежащих захоронению на полигонах. Вторичная переработка ТКО позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в островном регионе.

Сегодня сетчатыми контейнерами оснащены все 15 районов Сахалина. В этом году к раздельному сбору отходов присоединятся и Курильские острова. Всего в трех муниципальных образованиях установят порядка 180 новых емкостей для пластика, металла и стекла.

- Все раздельно накопленные отходы из сетчатых контейнеров транспортируют на полигоны, где проходят сортировку. Полезные фракции отбирают и отправляют на переработку. Благодаря активности людей мы получаем вторичные ресурсы. Эти отходы не захоранивают на полигонах, они получают новую жизнь - превращаются в другие вещи или становятся компонентами строительных материалов, - отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

К программе раздельного накопления в островном регионе приступили летом 2020 года. Первым в рамках пилотного проекта был выбран район Дальнее в Южно-Сахалинске. Тогда установили 40 сетчатых контейнеров. Сегодня количество емкостей для пластика, металла и стекла на Сахалине приближается к 1,5 тысячам.

- Начать было непросто. Что можно было складывать в сетчатый контейнер, а что нет - мы точно не знали. Помню, как нас, жителей Дальнего, собрали и наглядно показали, как сортировать отходы дома. Очень было познавательно и пошло на пользу многим. Я думаю, каждый должен заботиться об окружающей среде. Ведь здесь жить нам и нашим детям, - рассказала жительница Южно-Сахалинска Ольга Абрамова.

Напомним, синие сетчатые контейнеры предназначены для пластиковых бутылок из-под напитков и бытовой химии, стеклянных банок и бутылок, а также алюминиевых и жестяных банок. Для того, чтобы не допустить преждевременное переполнение, перед тем как сложить пластиковые бутылки в бак, их необходимо сжать, чтобы максимально выпустить воздух.