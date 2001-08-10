Жители Чир-Унвда получили доступ к скоростному мобильному интернету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Чир-Унвде установили вышку сотовой связи. Теперь более 200 сельчан могут без перебоев совершать звонки и пользоваться интернетом. Строительство вышек на островах будет продолжено. В первую очередь, они появятся там, где связь отсутствует, или наблюдаются сложности с доступом к государственным услугам онлайн, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Ранее прием сигнала был неустойчивым - связь обеспечивала вышка на трассе Южно-Сахалинск - Оха. С появлением нового объекта эта проблема ушла в прошлое. Помимо качественной голосовой связи, людям села стал доступен быстрый мобильный интернет стандарта LTE.

- Теперь я могу чаще звонить и общаться по видеосвязи со своими родственниками. Они живут далеко от меня. Хорошо, что теперь у меня есть доступ к Госуслугам, больше не нужно будет регулярно ездить в город, - поделилась жительница села.

Вышку в Чир-Унвде установили за счет федерального бюджета в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства". Минцифры РФ и Ростелеком строят объекты связи в населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек, где ранее отсутствовал стабильный прием мобильной связи.

- Установка новых вышек сотовой связи - это важный шаг в развитии региона. Мы продолжаем улучшать предоставляемые жителям услуги и повышать качество связи, - сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

- Мы убеждены, что каждый человек имеет право на высококачественную связь, и работаем над устранением цифрового неравенства в регионе. До конца года планируем запустить еще несколько вышек в селах Сахалинской области, - добавил министр цифрового и технологического развития островного региона Александр Снегирев.

Сегодня на островах все села численностью более 250 человек обеспечены качественной связью. В этом году новые вышки запустили в селах Трамбаус Александровск-Сахалинского района и Эхаби - Охинского. Объекты до конца 2023-го также появятся в селе Ясноморском Невельского района и поселке Восход - Тымовского.

Программа устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика".

В прошлом году в островном регионе было установлено семь вышек сотовой связи. Они заработали в Южно-Сахалинске, а также Долинском, Холмском, Александровск-Сахалинском и Охинском районах. Доступ к устойчивому мобильному интернету и сотовой связи получили более 1200 человек