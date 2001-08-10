ВТБ: жители Дальнего Востока больше всего тратят на ремонт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам февраля самыми популярными статьями расходов жителей Дальнего Востока стали ремонт и покупки в супермаркетах. Меньше всего они потратили на услуги связи и такси. В День влюбленных дальневосточники чаще путешествовали в другие регионы, а 23 февраля предпочли провести дома, увеличив траты в супермаркетах и кафе. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам ВТБ.
По данным ВТБ, в феврале жители ДФО потратили на ремонт и товары для дома свыше 6,3 млрд рублей, это почти треть общего объема расходов. Дальневосточники были в этом активнее других россиян: доля таких расходов в округе выше общероссийской на 2 п.п. Лидеры по доле средств, направленных на отделку и обустройство жилья - Амурская область и Бурятия.
На втором месте по популярности - покупки в супермаркетах, их объем составил 5,4 млрд рублей, то есть четверть от общей суммы трат в округе в феврале. Расходы на продукты занимают наименьшую долю в месячном бюджете жителей Приморья, а максимальную - в Забайкалье. В среднем дальневосточники тратят за один поход в магазин около 600 рублей.
Траты на маркетплейсах и в интернет-магазинах в феврале достигли в ДФО 2,3 млрд рублей. Чаще других такие покупки совершают жители Якутии, а средний чек интернет-шопинга дальневосточника - 1,9 тыс. рублей.
На покупку одежды в последний месяц зимы жители ДФО потратили 1,4 млрд рублей, наибольшие расходы на в этой категории - в Амурской области. Расходы на АЗС и ремонт транспортных средств в прошлом месяце превысили 1 млрд рублей, больше остальных тратят автолюбители Камчатки, Бурятии и Приморского края. Меньше всего в феврале жители ДФО израсходовали на оплату услуг связи, такси и общественного транспорта.
Расходы дальневосточников к 23 февраля на 13% превысили траты на подготовку к Дню всех влюбленных и составили 1,7 млрд рублей. Во время длинных февральских выходных жители округа на 2 п.п. нарастили траты в супермаркетах (28% расходов) и на 1 п.п. - на посещение кафе (6%). При этом доля расходов доля трат на путешествия снизилась на 1 п.п. - до 3,5%. В День святого Валентина дальневосточники менее активно совершали покупки в супермаркетах (-1 п.п.) и одновременно увеличили расходы на путешествия (+1,5 п.п.).
В ТОП-3 региона по объему трат на Дальнем Востоке в феврале вошли Хабаровский край, Якутия и Приморский край. При этом жители северной республики лидируют в округе по расходам на путешествия и платежам в интернете.
"По данным Фонда общественного мнения, в начале года доля россиян, склонных к сбережениям, а не к крупным покупкам, возросла. Вместе с тем подрос индекс потребительских настроений, что отразилось на категориях расходов клиентов. Они тратились не только на текущие потребности, но и на подготовку к праздникам, а также на весеннее обновление своего жилья, приобретая стройматериалы и товары для дома", - прокомментировал Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.
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