В Южно-Сахалинске 31 марта стартует приемная кампания детей в первые классы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приемная кампания детей в первые классы в областной столице стартует 31 марта. С 9.00 подать заявление будет можно во все образовательные учреждения города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Запись в первые классы будет проводиться в два этапа. В первую очередь возможность подать заявление предусмотрена для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления. Завершится первый этап 30 июня.

Второй этап стартует 6 июля. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. Этот период продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Узнать о прикреплении к школе адреса проживания или пребывания ребенка можно в образовательном учреждении или департаменте образования по телефону горячей линии 312-687 (доб. 3), а также на официальном сайте администрации.

Подробная информация и актуальный перечень документов, необходимых при зачислении в первый класс, размещена на сайте департамента образования.