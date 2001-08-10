Южно-Сахалинские школьники представили исследовательские проекты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В школе №8 Южно-Сахалинска состоялась защита проектов и церемония награждения в рамках городского конкурса «Я - исследователь». Организаторами конкурса, который проходит в областном центре в 15- й раз, выступили департамент образования и Сахалинский государственный университет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На суд жюри были представлена 61 работа учащихся младших классов по трем тематическим направлениям: «Гуманитарные науки», «Естествознание» и «Физика, математика и техника». Всего в рамках очного и заочного этапов подано 179 заявок. Ключевая задача конкурса – сформировать у школьников интерес к научной деятельности и закрепить навыки публичной защиты.

– Много интересных докладов, полезных наблюдений из области естествознания. Например, дети исследовали свойства различных продуктов, представили проекты по растениеводству, правилам поведения на природе и другим темам, – рассказала директор института психологии и педагогики СахГУ, председатель жюри по направлению «Естествознание» Оксана Аршанская.

Учащийся 1 класса школы №6 Артур Зиновьев посвятил свой проект созданию калейдоскопа. Школьник вместе с педагогом создал конструкцию из подручных материалов, а также провел мастер-класс для одноклассников. Алгоритм сборки мальчик описал в инструкции, а также наглядно продемонстрировал, как смастерить игрушку.

Иван Максимов из школы №6 в лабораторных условиях провел исследование поверхности кожи рук, которые подтвердили необходимость соблюдения правил гигиены.

– Посмотрели, насколько эффективны влажные салфетки, а также сколько микробов остается на руках после мытья с водой и мылом, – рассказал о процессе работы Иван.

По итогам работы секций победители, призеры и лауреаты конкурса были отмечены памятными медалями и дипломами. Сегодня свои проекты представят воспитанники дошкольных учреждений города – жюри заслушает 43 доклада юных горожан.