В Южно-Сахалинске идет подготовка к пожароопасному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалистами профильных служб администрации города составлен план основных мероприятий для предотвращения и ликвидации пожаров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщили в МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска", в этом году датой начала пожароопасного сезона определено 15 апреля. Сегодня в управлении состоялось организационное совещание, где присутствовали представители различных структур, задействованных в подготовке, а также сотрудники отделов по управлению территориями.

На время пожароопасного периода предусмотрено создание нескольких патрульных групп в селах и планировочных районах города. В их задачи будут входить мониторинг пожароопасных территорий муниципалитета, выявление и тушение в кратчайшие сроки природных пожаров различной степени сложности, а также проведение расследований по фактам возникших возгораний. В состав групп войдут представители администрации города, управления ГО и ЧС Южно-Сахалинска, главного управления МЧС России по Сахалинской области, лесного хозяйства, Госпожнадзора и др.

В Южно-Сахалинске уже начали проводить мероприятия по очистке зеленых зон от мусора, сухой травы, других горючих предметов. На следующей неделе в областном центре состоится смотр техники и личного состава, которые будут привлекаться на мероприятия по мониторингу и тушению пожаров на территории муниципалитета.

Кроме того, специалисты управления совместно с представителями Госпожнадзора продолжат профилактическую работу с горожанами. Так же как и в зимнее время, они будут проводить рейды по дачным массивам, СНТ, рассказывать о пожарной безопасности жителям частного сектора.

Добавим, ознакомиться с правилами пожарной безопасности можно на официальном сайте администрации города.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по единому номеру вызова экстренных служб - 112.