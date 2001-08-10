Около 300 вывесок в Южно-Сахалинске обновят в соответствии с дизайн-кодом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается работа по внедрению дизайн-кода. Предприниматели активно приводят вывески и фасады зданий в соответствие с требованиями дизайн-кода, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работу с предпринимателями и владельцами зданий ведут специалисты администрации города.
За три месяца этого года в департамент архитектуры и градостроительства поступило 120 заявлений о предоставлении муниципальной услуги. По словам заместителя директора департамента архитектуры Ирины Андросовой, это позитивная динамика в сравнении с прошлым годом.
- За весь прошлый год мы заменили около 150 вывесок. Сейчас же мы видим как количество заявлений от предпринимателей выросло. Уже поступило 120 заявлений, 85 из них - согласованы. С наступлением теплого периода мы рассчитываем, что работы по замене вывесок перейдут в активную фазу. Просим предпринимателей активно обращаться к нам за консультациями, - рассказала Ирина Андросова.
Консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж. Также задать вопросы специалистам можно по телефону 312-647 (доб. 1-5). Получить государственную услугу по установке и согласованию дизайн-проекта вывески можно в электронной форме, подав заявление на портале Госуслуг.
Напомним, предприниматели Южно-Сахалинска, которые приводят внешний облик зданий в соответствие требованиям дизайн-кода, могут воспользоваться субсидией на возмещение затрат. Компенсировать можно до 70% расходов. Сумма предельных выплат зависит от вида работ: на изготовление вывески - не более 100 тысяч рублей, на ремонт входных групп - не более 1 млн рублей, на капитальный ремонт фасадов зданий - не более 5 млн. рублей.
В этом году планируется заменить информационные вывески более чем на 300 объектах областного центра.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
17:03 24 Марта На границе с Амурской областью нашли три неразорвавшихся снаряда
10:11 24 Марта В Южно-Сахалинске напишут тотальный диктант
10:59 24 Марта Сахалинская область готовится к пожароопасному сезону
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
- 00:51 6 Марта Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
10:45 3 Марта Школа №21 Южно-Сахалинска передала посылки для участников спецоперации
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?