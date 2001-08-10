Около 300 вывесок в Южно-Сахалинске обновят в соответствии с дизайн-кодом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается работа по внедрению дизайн-кода. Предприниматели активно приводят вывески и фасады зданий в соответствие с требованиями дизайн-кода, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работу с предпринимателями и владельцами зданий ведут специалисты администрации города.

За три месяца этого года в департамент архитектуры и градостроительства поступило 120 заявлений о предоставлении муниципальной услуги. По словам заместителя директора департамента архитектуры Ирины Андросовой, это позитивная динамика в сравнении с прошлым годом.

- За весь прошлый год мы заменили около 150 вывесок. Сейчас же мы видим как количество заявлений от предпринимателей выросло. Уже поступило 120 заявлений, 85 из них - согласованы. С наступлением теплого периода мы рассчитываем, что работы по замене вывесок перейдут в активную фазу. Просим предпринимателей активно обращаться к нам за консультациями, - рассказала Ирина Андросова.

Консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж. Также задать вопросы специалистам можно по телефону 312-647 (доб. 1-5). Получить государственную услугу по установке и согласованию дизайн-проекта вывески можно в электронной форме, подав заявление на портале Госуслуг.

Напомним, предприниматели Южно-Сахалинска, которые приводят внешний облик зданий в соответствие требованиям дизайн-кода, могут воспользоваться субсидией на возмещение затрат. Компенсировать можно до 70% расходов. Сумма предельных выплат зависит от вида работ: на изготовление вывески - не более 100 тысяч рублей, на ремонт входных групп - не более 1 млн рублей, на капитальный ремонт фасадов зданий - не более 5 млн. рублей.

В этом году планируется заменить информационные вывески более чем на 300 объектах областного центра.